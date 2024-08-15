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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лугано - Партизан
Лугано - Партизан: обзор матча 15 августа 2024
Лугано
15.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Партизан
48'
Р. Штеффен
111'
М. Бельхадж Махмуд
44'
Г. Жахид
67'
С. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Партизан
Желтая карточка
У. Думбия
120'
+3
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Р. Штеффен
117'
Замена
М. Маркеш
️️️️
Х. Маю
117'
Желтая карточка
Р. Штеффен
115'
113'
Замена
Б. Натхо
️️️️
К. Арриага
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
112'
ГОЛ! 2:2!
М. Бельхадж Махмуд
111'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
105'
89'
Замена
Н. Трифунович
️️️️
К. Северина
89'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Г. Жахид
Вторая желтая
А. Хайдари
88'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
У. Бизлими
88'
70'
Желтая карточка
Н. Муякич
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Маркович
Пас отдал
Г. Жахид
64'
Замена
Ж. Гримальдо
️️️️
З. Ибрахим
Замена
Х. Маю
️️️️
И. Алиседа
64'
64'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Калулу
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
А. Гргич
63'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Д. Сантуш
54'
Желтая карточка
А. Хайдари
49'
ГОЛ! 1:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
У. Бизлими
48'
46'
Замена
М. Салданья
️️️️
Е. Го
44'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жахид
Пас отдал
К. Северина
33'
Желтая карточка
З. Ибрахим
17'
Желтая карточка
К. Арриага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
ОП
27
Даниэл Сантуш
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
3-2-3-2
1
Сайпи
16
Валенсуэла
21
Хайдари
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
27
Сантуш
8
Гргич
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
4-1-1-3-1
1
Йованович
4
де Медина
15
Маркович
18
Муякич
4
Юрчевич
16
Арриага
11
Жахид
34
Северина
11
Го
39
Ибрахим
15
Калулу
Маю
26
Маркеш
26
Маркеш
Маю
25
Бизлими
17
Маи
17
Маи
25
Бизлими
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
11
Штеффен
2
2
11
Штеффен
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
27
Сантуш
19
Влади
19
Влади
27
Сантуш
16
Арриага
10
Натхо
10
Натхо
16
Арриага
11
Жахид
24
Овусу
24
Овусу
11
Жахид
34
Северина
32
Трифунович
32
Трифунович
34
Северина
15
Калулу
23
Николич
23
Николич
15
Калулу
39
Ибрахим
21
Гримальдо
21
Гримальдо
39
Ибрахим
11
Го
20
Салданья
20
Салданья
11
Го
Остались в запасе
Лугано
Партизан
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Лугано - Партизан
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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