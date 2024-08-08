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  • «Партизан» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024

«Партизан» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2024

8 августа 2024, 20:17
Партизан
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Лугано
73' М. Дзанотти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
21
Жоао Гримальдо
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Йованович
4
Юрчевич
15
Маркович
18
Муякич
4
де Медина
16
Арриага
11
Жахид
39
Ибрахим
34
Северина
20
Салданья
15
Калулу
3-2-2-2-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
22
Эль-Вафи
16
Валенсуэла
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
31
Алиседа
21
Чиминьяни
93
15
Калулу
10
Натхо
10
Натхо
15
Калулу
39
Ибрахим
11
Го
11
Го
39
Ибрахим
11
Жахид
23
Николич
23
Николич
11
Жахид
34
Северина
21
Гримальдо
21
Гримальдо
34
Северина
21
Чиминьяни
20
Думбия
20
Думбия
21
Чиминьяни
93
14
Маю
14
Маю
93
29
Бельхадж Махмуд
27
27
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
31
Алиседа
19
Влади
19
Влади
31
Алиседа
Остались в запасе
Партизан
Лугано
31
Miloš Krunić
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Партизан - Лугано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Партизан» против «Лугано», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Партизан» – «Лугано»

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лугано Партизан
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