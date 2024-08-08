08.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Партизан
Партизан
4-1-1-2-2
1
Йованович
4
Юрчевич
15
Маркович
18
Муякич
4
де Медина
16
Арриага
11
Жахид
39
Ибрахим
34
Северина
20
Салданья
15
Калулу
3-2-2-2-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
22
Эль-Вафи
16
Валенсуэла
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
31
Алиседа
21
Чиминьяни
93
15
Калулу
10
Натхо
10
Натхо
15
Калулу
39
Ибрахим
11
Го
11
Го
39
Ибрахим
11
Жахид
23
Николич
23
Николич
11
Жахид
34
Северина
21
Гримальдо
21
Гримальдо
34
Северина
21
Чиминьяни
20
Думбия
20
Думбия
21
Чиминьяни
93
14
Маю
14
Маю
93
29
Бельхадж Махмуд
27
27
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
31
Алиседа
19
Влади
19
Влади
31
Алиседа
Остались в запасе
Партизан
Лугано
31
Miloš Krunić
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЛВ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Партизан - Лугано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Партизан» против «Лугано», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Партизан» – «Лугано»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko»
- Также игра будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»