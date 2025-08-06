7 августа на «Арене Тун» состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между швейцарским «Лугано» и словенским «Целе». Обе команды вылетели из Лиги Европы и теперь сразятся за право пройти дальше в новом европейском турнире. Однако их текущая форма и показатели дают весьма разные основания для оптимизма.

«Лугано»

Команда находится в игровом кризисе: три поражения подряд, в которых было забито всего один мяч и пропущено семь. Особенно болезненным стало последнее фиаско в чемпионате от «Сьона» со счeтом 0:4. Показатели в атаке оставляют желать лучшего – в среднем 0.60 гола за матч, при этом команда стабильно пропускает 1.40 мяча за игру.

Домашние матчи «Лугано» также не радуют: проигрыш «Туну» и нулевая ничья с «ЧФР» в квалификации Лиги Европы. Слишком вялая атака и слабая реализация моментов делают команду уязвимой даже против соперников без ярких звeзд. Швейцарцы нуждаются в серьeзных изменениях, чтобы переломить серию неудач.

«Целе»

Словенский клуб, напротив, демонстрирует отличную форму. Команда забивает в каждом из 28 последних матчей – один из лучших серийных показателей в Европе. В последних пяти играх забито 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропущено только 4 (0.80 в среднем). Разгром «Олимпии» 5:0 в национальном первенстве – наглядная демонстрация атакующего потенциала.

Даже несмотря на вылет из Лиги Европы от «АЕКа», «Целе» в обеих встречах показывал качественный, темповый футбол, способный создавать давление и на выезде. Команда играет сбалансированно и уверенно чувствует себя при контратаках – особенно на фоне соперников с провалами в обороне, как у «Лугано».

Факты о командах

«Лугано»

Проиграл 3 последних матча

Забил 3 гола в 5 последних играх

Пропустил 7 мячей за тот же период

Средняя результативность: 0.60 забито, 1.40 пропущено

Не выигрывает в еврокубках 3 матча подряд

«Целе»

Забивает в 28 матчах подряд

В 5 последних матчах: 11 забитых, 4 пропущенных

Средняя результативность: 2.20 забито, 0.80 пропущено

Не проигрывает в 6 из 8 последних игр

Уверенная победа 5:0 над «Олимпией» в последнем туре

Прогноз на матч «Лугано» – «Целе»

Разница в текущем состоянии команд слишком велика, чтобы не учитывать еe при выборе ставки. «Лугано» демонстрирует слабую оборону и практически не создаeт опасности в атаке, в то время как «Целе» идeт на отличной серии, стабильно забивает и уверенно чувствует себя на чужом поле. Словенцы объективно выглядят более готовыми к еврокубковым матчам. Прогноз – победа гостей с подстраховкой на случай ничьи.

Рекомендованные ставки: