Суперлига. Гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»

Швейцарцам удалось разбудить Чалова!!!
«Базель» в 25-м туре чемпионата Швейцарии на выезде победил «Лугано». Гол у россиянина Федора Чалова.
Он отличился во втором матче подряд. Его команда находится на третьей строчке, «Лугано» идет на позицию ниже.
Швейцария. Суперлига. 25-й тур
Голы: 0:1 – Чалов, 9; 0:2 – Малес, 90+3.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд
Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»
Березуцкий: «Не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут Чалову на пользу»