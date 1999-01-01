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Суперлига. Гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»

«Базель» в 25-м туре чемпионата Швейцарии на выезде победил «Лугано». Гол у россиянина Федора Чалова.

Он отличился во втором матче подряд. Его команда находится на третьей строчке, «Лугано» идет на позицию ниже.

Швейцария. Суперлига. 25-й тур

Лугано – Базель – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 9; 0:2 – Малес, 90+3.

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги

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Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»

Березуцкий: «Не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут Чалову на пользу»

Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:08
Комментарии7
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    Рейтинг: +14341

    Cleaner 29 минут назад

    Швейцарцам удалось разбудить Чалова!!!

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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 31 минуту назад

    Базель его команда

    0
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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 31 минуту назад

    Федя красавец!

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    Рейтинг: +1395

    PNZ1985 3 часа назад

    Давай Федя! ПокаZи западу нашу силу)!

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    Рейтинг: +455

    CSKA №1 3 часа назад

    Молодец!!!

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    Рейтинг: +127

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    Плохо что в аренде без права выкупа!
    Назад в конюшню придет и снова будет ваньку валять!!!

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    Рейтинг: +243

    bomilazdeshnii 3 часа назад

    Как будто другой человек играет. Сколько хаяли его у нас.

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