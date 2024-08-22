22.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
3 : 3
Завершен
Составы команд
Лугано
Лугано
3-3-1-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
22
Эль-Вафи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
19
Влади
3-4-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
53
Топджу
26
Масуаку
73
Мусрати
27
Ндур
83
Фернандеш
22
Свенссон
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
20
Думбия
8
Гргич
8
Гргич
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
27
27
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
10
Боттани
10
Боттани
25
Бизлими
19
Влади
93
93
19
Влади
27
Ндур
14
Онана
14
Онана
27
Ндур
7
Рашица
7
Мучи
7
Мучи
7
Рашица
Остались в запасе
Лугано
Бешикташ
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Лугано - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Бешикташа», 4-й раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано» – «Бешикташ»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»