Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

22 августа 2024, 21:20
Лугано
22.08.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 3
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Бешикташ
34' У. Бизлими 57' Р. Штеффен 64' Г. Паулиста (АГ)
21' Ж. Фернандеш 52' Ж. Фернандеш 55' А. Мусрати
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
22
Эль-Вафи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
19
Влади
3-4-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
53
Топджу
26
Масуаку
73
Мусрати
27
Ндур
83
Фернандеш
22
Свенссон
7
Рашица
9
Иммобиле
27
Рафа
31
Алиседа
14
Маю
14
Маю
31
Алиседа
20
Думбия
8
Гргич
8
Гргич
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
27
27
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
10
Боттани
10
Боттани
25
Бизлими
19
Влади
93
93
19
Влади
27
Ндур
14
Онана
14
Онана
27
Ндур
7
Рашица
7
Мучи
7
Мучи
7
Рашица
Остались в запасе
Лугано
Бешикташ
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Лугано - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Бешикташа», 4-й раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано» – «Бешикташ»

«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бешикташ Лугано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+