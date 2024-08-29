29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
53
Топджу
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-2-2-2-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
22
Эль-Вафи
16
Валенсуэла
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
11
Штеффен
31
Алиседа
19
Влади
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
27
Рафа
70
Келеш
70
Келеш
27
Рафа
90
Кылыксой
7
Мучи
7
Мучи
90
Кылыксой
22
Эль-Вафи
17
Маи
17
Маи
22
Эль-Вафи
29
Бельхадж Махмуд
20
Думбия
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
46
Дзанотти
2
2
46
Дзанотти
19
Влади
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
19
Влади
8
Гргич
10
Боттани
10
Боттани
8
Гргич
Остались в запасе
Бешикташ
Лугано
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Роман Мачек
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Роман Мачек
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Бешикташ - Лугано
3
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
0
2
Сейвы
3
5
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бешикташ» против «Лугано», 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Лугано»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»