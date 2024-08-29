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  • «Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 19:50
Бешикташ
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
5 : 1
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Лугано
7' Ч. Иммобиле 65' Ж. Фернандеш 70' Рафа 71' Ч. Иммобиле 90+2' С. Учан
59' Ш. Влади
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
53
Топджу
3
Паулиста
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
9
Иммобиле
90
Кылыксой
27
Рафа
3-2-2-2-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
22
Эль-Вафи
16
Валенсуэла
6
Пападопулос
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
25
Бизлими
11
Штеффен
31
Алиседа
19
Влади
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
27
Рафа
70
Келеш
70
Келеш
27
Рафа
90
Кылыксой
7
Мучи
7
Мучи
90
Кылыксой
22
Эль-Вафи
17
Маи
17
Маи
22
Эль-Вафи
29
Бельхадж Махмуд
20
Думбия
20
Думбия
29
Бельхадж Махмуд
46
Дзанотти
2
2
46
Дзанотти
19
Влади
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
19
Влади
8
Гргич
10
Боттани
10
Боттани
8
Гргич
Остались в запасе
Бешикташ
Лугано
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Роман Мачек
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
28
Роман Мачек
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Бешикташ - Лугано
3
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
10
Офсайды
0
2
Сейвы
3
5
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бешикташ» против «Лугано», 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Лугано»

«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лугано Бешикташ
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