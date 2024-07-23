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  • «Лугано» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2024

«Лугано» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2024

23 июля 2024, 20:20
Лугано
23.07.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 4
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Фенербахче
4' А. Эль-Вафи 64' У. Бизлими 90+4' М. Валенсуэла
45+1' Э. Джеко (П) 46' Э. Джеко 67' Э. Джеко 74' Ф. Кадиоглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
10
Маттиа Боттани
(К) ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
77
Райан Кент
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
22
Эль-Вафи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
8
Гргич
25
Бизлими
21
Чиминьяни
31
Алиседа
10
Боттани
4-2-3-1
25
Ливакович
24
Остерволде
2
Сеюнджу
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
33
Крунич
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
77
Кент
7
Джеко
21
Чиминьяни
17
Маи
17
Маи
21
Чиминьяни
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
10
Боттани
14
Маю
14
Маю
10
Боттани
31
Алиседа
93
93
31
Алиседа
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
10
Тадич
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
10
Тадич
77
Кент
17
Кахведжи
17
Кахведжи
77
Кент
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
Остались в запасе
Лугано
Фенербахче
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лугано - Фенербахче
5
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
8
Количество передач
524
420
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Фенербахче», 2-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано» – «Фенербахче»

Лугано-Фенербахче смотреть онлайн 23 июля

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фенербахче Лугано
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