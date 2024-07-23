23.07.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 4
Завершен
Составы команд
Лугано
Лугано
3-2-2-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
22
Эль-Вафи
46
Дзанотти
6
Пападопулос
20
Думбия
8
Гргич
25
Бизлими
21
Чиминьяни
31
Алиседа
10
Боттани
4-2-3-1
25
Ливакович
24
Остерволде
2
Сеюнджу
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
33
Крунич
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
77
Кент
7
Джеко
21
Чиминьяни
17
Маи
17
Маи
21
Чиминьяни
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
10
Боттани
14
Маю
14
Маю
10
Боттани
31
Алиседа
93
93
31
Алиседа
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
10
Тадич
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
10
Тадич
77
Кент
17
Кахведжи
17
Кахведжи
77
Кент
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
Остались в запасе
Лугано
Фенербахче
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
99
Diego Mina
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
28
Yannis Ryter
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лугано - Фенербахче
5
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
8
Количество передач
524
420
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лугано» против «Фенербахче», 2-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июля 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лугано» – «Фенербахче»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»