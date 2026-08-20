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  • «Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 18:43
Бешикташ
20.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Кауно Жальгирис
6' Х. О 12' М. Мурильо 59' О. Кекчю (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кауно Жальгирис
55
Томас Шведкаускас
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
45
Жори Муташи
ПЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
9
Леон Крекович
ЛФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
Кауно Жальгирис
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
62
Мурильо
35
Джало
33
Йилмаз
53
Топджу
6
Озкан
10
Кекчю
19
Троссард
15
Олайтан
18
Черны
9
О
4-3-1-2
55
Шведкаускас
45
Муташи
77
Лекиатас
33
3
Толордава
20
32
Бальдассарра
14
Сливка
7
Бенчаиб
27
Дебелюх
9
Крекович
33
Йилмаз
11
Уаттара
11
Уаттара
33
Йилмаз
9
О
28
Влахович
28
Влахович
9
О
15
Олайтан
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
15
Олайтан
19
Троссард
7
Рашица
7
Рашица
19
Троссард
18
Черны
29
29
18
Черны
9
Крекович
70
Урега
70
Урега
9
Крекович
7
Бенчаиб
17
Фиолич
17
Фиолич
7
Бенчаиб
27
Дебелюх
24
Бурба
24
Бурба
27
Дебелюх
20
19
Оливейра
19
Оливейра
20
Остались в запасе
Бешикташ
Кауно Жальгирис
90
Семих Кылыксой
ЦФ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Остались в запасе
90
Семих Кылыксой
ЦФ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Гленн Сталь
Статистика матча Бешикташ - Кауно Жальгирис
1
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
15
2
Нарушения
3
16
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бешикташ» против «Кауно Жальгирис», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»

«Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Кауно Жальгирис Бешикташ
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