20.08.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-2-2
1
Нюбель
62
Мурильо
35
Джало
33
Йилмаз
53
Топджу
6
Озкан
10
Кекчю
19
Троссард
15
Олайтан
18
Черны
9
О
4-3-1-2
55
Шведкаускас
45
Муташи
77
Лекиатас
33
3
Толордава
20
32
Бальдассарра
14
Сливка
7
Бенчаиб
27
Дебелюх
9
Крекович
33
Йилмаз
11
Уаттара
11
Уаттара
33
Йилмаз
9
О
28
Влахович
28
Влахович
9
О
15
Олайтан
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
15
Олайтан
19
Троссард
7
Рашица
7
Рашица
19
Троссард
18
Черны
29
29
18
Черны
9
Крекович
70
Урега
70
Урега
9
Крекович
7
Бенчаиб
17
Фиолич
17
Фиолич
7
Бенчаиб
27
Дебелюх
24
Бурба
24
Бурба
27
Дебелюх
20
19
Оливейра
19
Оливейра
20
Остались в запасе
Бешикташ
Кауно Жальгирис
90
Семих Кылыксой
ЦФ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Остались в запасе
90
Семих Кылыксой
ЦФ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Aldayr Hernández
ЦЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
10
Гратас Сиргедас
ЦП
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
15
Léo Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Гленн Сталь
Статистика матча Бешикташ - Кауно Жальгирис
1
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
15
2
Нарушения
3
16
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бешикташ» против «Кауно Жальгирис», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Кауно Жальгирис»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»