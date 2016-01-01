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Литва. А-Лига
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Кауно Жальгирис
Результаты
€ 6,45 млн
Кауно Жальгирис - результаты матчей
Каунас
Литва. А-Лига
Стадион:
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
Сайт:
http://zalgiris.lt/football/
Тренер:
Гленн Сталь
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05.11 | 23:00
Лугано
3 : 0
Кауно Жальгирис
22.10 | 19:45
Кауно Жальгирис
1 : 4
Бранн
15.10 | 22:00
Брайтон
4 : 0
Кауно Жальгирис
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