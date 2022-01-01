Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Литва. А-Лига
Команды
Кауно Жальгирис
Состав
€ 6,45 млн
Кауно Жальгирис - состав команды
Каунас
Литва. А-Лига
Стадион:
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
Сайт:
http://zalgiris.lt/football/
Тренер:
Гленн Сталь
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
55
Шведкаускас Томас
Вра
32
-
1
Joris Aliukonis
Вра
-
45
Муташи Жори
Защ
29
€ 0.6 млн
37
Эдокполор Носа
Защ
30
€ 0.5 млн
3
Толордава Антон
Защ
30
€ 0.5 млн
62
Кастрати Лирим
Защ
27
€ 0.2 млн
77
Лекиатас Рокас
Защ
28
€ 0.2 млн
33
Marko Konatar
Защ
-
23
Aldayr Hernández
Защ
-
7
Бенчаиб Амин
Пол
28
€ 0.8 млн
10
Сиргедас Гратас
Пол
31
€ 0.6 млн
14
Сливка Выкинтас
Пол
31
€ 0.5 млн
32
Бальдассарра Франко
Пол
28
€ 0.25 млн
70
Урега Фабьен
Пол
33
€ 0.2 млн
14
Наа Дивайн
Пол
30
€ 0.2 млн
17
Фиолич Иван
Пол
30
€ 0.2 млн
20
Anthony Kalik
Пол
-
8
Yukiyoshi Karashima
Пол
-
24
Бурба Мотиеюс
Нап
23
€ 0.6 млн
9
Крекович Леон
Нап
26
€ 0.4 млн
27
Дебелюх Габриэль
Нап
30
€ 0.35 млн
19
Оливейра Ренан
Нап
29
€ 0.25 млн
11
Черных Федор
Нап
35
€ 0.1 млн
22
Deividas Mikelionis
Нап
-
15
Léo Ribeiro
Нап
-
4
Luka Racic
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 8
Главные новости
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
3
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
10
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
7
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+