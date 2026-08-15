Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между стамбульским «Бешикташем» и «Эюпспором» пройдет 16 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – четыре победы подряд, надежная защита и длительная голевая серия, тогда как гости демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию и высокую результативность. В очных встречах «Бешикташ» традиционно доминирует, не проигрывая «Эюпспору» в шести последних матчах. Сможет ли «Эюпспор» преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или «Бешикташ» продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Бешикташа» говорит их впечатляющая форма и уверенная игра в обороне. Стамбульский гранд выиграл четыре последних матча, не пропускает в четырех встречах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола. В атаке команда стабильна – она забивает в пяти последних матчах, а в очных встречах с «Эюпспором» забивает в шести последних играх. Кроме того, «Бешикташ» не проигрывает «Эюпспору» в шести последних матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество. В Лиге Европы команда уверенно прошла «Градец Кралове» (1-0 и 1-0), что подтверждает их боевой настрой.

«Эюпспор» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в девяти встречах подряд. В среднем за последние пять игр гости забивают 2,20 гола, что является высоким показателем. В очных встречах с «Бешикташем» «Эюпспор» также забивает в четырех последних матчах, что дает им надежду на гол. Однако защита гостей выглядит менее надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, но против такой атаки, как у «Бешикташа», этого может быть недостаточно.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Бешикташ» имеет преимущество в классе, обороне и истории личных встреч. «Эюпспор» способен забить и находится в хорошей форме, но его защита уязвима, а история противостояний говорит в пользу хозяев. Ожидается, что «Бешикташ» добьется победы, хотя гости могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Бешикташ» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Эюпспора» и забивает в шести последних встречах. При этом «Эюпспор» стабильно забивает в четырех последних очных матчах. Текущая форма «Бешикташа» впечатляет – четыре победы подряд и надежная защита, тогда как «Эюпспор» не проигрывает в восьми матчах и много забивает. Учитывая историю и разницу в классе, «Бешикташ» выглядит фаворитом, но «Эюпспор» может создать проблемы за счет своей атаки.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бешикташа» с разницей минимум в два мяч. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, надежная защита), имеют преимущество в очных встречах и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Бешикташ» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Бешикташем» и «Эюпспором» состоится 16 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.