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«Бешикташ» – «Эюпспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

15 августа 2026 9:15
Бешикташ - Эюпспор
16 авг. 2026, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Бешикташа» с форой (-1.5)
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Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между стамбульским «Бешикташем» и «Эюпспором» пройдет 16 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме – четыре победы подряд, надежная защита и длительная голевая серия, тогда как гости демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию и высокую результативность. В очных встречах «Бешикташ» традиционно доминирует, не проигрывая «Эюпспору» в шести последних матчах. Сможет ли «Эюпспор» преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или «Бешикташ» продолжит свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Бешикташа» говорит их впечатляющая форма и уверенная игра в обороне. Стамбульский гранд выиграл четыре последних матча, не пропускает в четырех встречах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,60 гола. В атаке команда стабильна – она забивает в пяти последних матчах, а в очных встречах с «Эюпспором» забивает в шести последних играх. Кроме того, «Бешикташ» не проигрывает «Эюпспору» в шести последних матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество. В Лиге Европы команда уверенно прошла «Градец Кралове» (1-0 и 1-0), что подтверждает их боевой настрой.

«Эюпспор» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в девяти встречах подряд. В среднем за последние пять игр гости забивают 2,20 гола, что является высоким показателем. В очных встречах с «Бешикташем» «Эюпспор» также забивает в четырех последних матчах, что дает им надежду на гол. Однако защита гостей выглядит менее надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, но против такой атаки, как у «Бешикташа», этого может быть недостаточно.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Бешикташ» имеет преимущество в классе, обороне и истории личных встреч. «Эюпспор» способен забить и находится в хорошей форме, но его защита уязвима, а история противостояний говорит в пользу хозяев. Ожидается, что «Бешикташ» добьется победы, хотя гости могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Бешикташ» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Эюпспора» и забивает в шести последних встречах. При этом «Эюпспор» стабильно забивает в четырех последних очных матчах. Текущая форма «Бешикташа» впечатляет – четыре победы подряд и надежная защита, тогда как «Эюпспор» не проигрывает в восьми матчах и много забивает. Учитывая историю и разницу в классе, «Бешикташ» выглядит фаворитом, но «Эюпспор» может создать проблемы за счет своей атаки.

Личные встречи
Побед - 4 (80%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 0 (0%)
10
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
1 : 3
21.02.2025
Бешикташ
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 19 тур
Эюпспор
2 : 2
26.01.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
1 : 0
16.08.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Эюпспор
2 : 2
26.01.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
2 : 1
17.08.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
1 : 3
21.02.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эюпспор
31
Хорациу Молдован
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
2
Калегари
(К) ПЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
88
Массанга Матондо
ОП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
David Costa
ЦП
29
Ahmed Abdullahi
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
Эюпспор
1
Эмре Билгин
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
3
Arda Yavuz
ЦЗ
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
15
Charles-Andre Raux Yao
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
22
12
Агбаду
35
Джало
33
Йилмаз
6
Озкан
10
Кекчю
19
Троссард
15
Олайтан
90
Кылыксой
18
Черны
4-1-2-1-2
31
Молдован
2
Калегари
5
Эль-Ямик
33
Джулс
7
Юльван
88
Матондо
10
Сабири
8
11
Пинтор
77
Михаляк
29
33
Йилмаз
11
Уаттара
11
Уаттара
33
Йилмаз
15
Олайтан
4
Ндиди
4
Ндиди
15
Олайтан
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
90
Кылыксой
9
О
9
О
90
Кылыксой
19
Троссард
29
29
19
Троссард
2
Калегари
3
3
2
Калегари
10
Сабири
15
15
10
Сабири
11
Пинтор
98
Бутобба
98
Бутобба
11
Пинтор
77
Михаляк
9
Бараши
9
Бараши
77
Михаляк
Остались в запасе
Бешикташ
Эюпспор
80
Доган Алемдар
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Эмре Билгин
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
18
Хамза Акман
ЦП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
Главный тренер
Орхан Ак
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
44
Ömer Ahmet Ceyhan
ЦЗ
42
Berhan Satli
ЦЗ
18
Хамза Акман
ЦП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Орхан Ак
Бешикташ
Точно не сыграют
Elan Ricardo
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бешикташа» с разницей минимум в два мяч. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, надежная защита), имеют преимущество в очных встречах и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Бешикташ» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бешикташа» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Бешикташем» и «Эюпспором» состоится 16 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Бешикташ» – «Эюпспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

1.88
Победа «Бешикташа» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Эюпспор Бешикташ
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