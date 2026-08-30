Матч 3-го тура турецкой Суперлиги между «Бешикташем» и «Чорумом» пройдет 31 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Хозяева набрали три очка в двух стартовых турах и идут в середине таблицы, а гости имеют одно очко и располагаются в зоне вылета. При этом «Бешикташ» выиграл пять последних домашних матчей, пропуская в них в среднем всего 0,4 гола за игру, тогда как «Чорум» не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей Суперлиги. Сможет ли «Чорум» прервать домашнюю серию стамбульцев или «Бешикташ» продолжит уверенные выступления на «Водафон Парке»?

Кто победит в матче

«Бешикташ» подходит к игре в отличной форме на своем поле – команда выиграла пять последних домашних матчей и пропускает в них в среднем всего 0,4 гола за встречу, что говорит о надежности обороны. В атаке хозяева забивают в среднем один гол за последние пять игр, а их голевая серия на домашней арене впечатляет. В личных встречах с «Чорумом» истории нет, но «Бешикташ» имеет подавляющий класс и опыт выступления в еврокубках (Лига Европы), что дает ему преимущество. Кроме того, «Бешикташ» демонстрирует стабильность, одержав две победы в двух стартовых турах (над «Аланьяспором» 1:0 и «Еюпспором» 1:0) с одинаковым счeтом. Оборона черно-белых выглядит неприступной, и они наверняка сделают ставку на контроль мяча и быстрые атаки, чтобы использовать слабые места гостей.

«Чорум» стартовал с ничьей с «Галатасараем» (2:2) и поражения от «Касымпаши» (0:1), что показывает его способность набирать очки против топ-команд. Гости не проигрывают в восьми из десяти последних выездных матчей Суперлиги, что говорит об их неуступчивости на чужих полях. В атаке «Чорум» забивает в среднем 1,2 гола за последние пять игр, но оборона гостей пропускает в среднем 0,8 гола за игру, что является неплохим показателем. Однако против «Бешикташа» на его поле гостям будет крайне сложно, учитывая мощь хозяев и их домашнюю серию. Несмотря на выездную стабильность, класс соперника и домашняя поддержка склоняют чашу весов в пользу хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Бешикташ». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, впечатляющую серию побед и надежную оборону, тогда как «Чорум» хотя и неуступчив в гостях, но уступает в классе и опыте. Вероятнее всего, «Бешикташ» одержит победу с разницей в один-два мяча.

Форма и история личных встреч

Личные встречи между командами отсутствуют, поэтому ключевое значение имеют текущие формы. «Бешикташ» демонстрирует впечатляющую домашнюю серию – пять побед подряд с пропущенными мячами в среднем менее гола за игру. «Чорум» же показывает неплохие результаты на выезде, но уровень соперников в последних гостевых матчах был ниже, чем у стамбульского гранда. Это дает хозяевам психологическое преимущество, несмотря на отсутствие очной статистики.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 2 6 В среднем за матч 2 6:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч Турция. Суперлига, 3 тур Бешикташ 6 : 2 Чорум Турция. Суперлига, 3 тур Бешикташ 6 : 2 Чорум

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бешикташа» с форой (-1). Хозяева имеют отличную домашнюю форму, надежную оборону и класс, позволяющий обыгрывать соперника с разницей в два мяча, тогда как «Чорум» в гостях против топ-команд часто уступает. Рекомендуемая ставка – победа «Бешикташа» с форой (-1) с коэффициентом 1.72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Бешикташем» и «Чорумом» состоится 31 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.