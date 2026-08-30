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«Бешикташ» – «Чорум»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027

30 августа 2026 9:34
Бешикташ - Чорум
31 авг. 2026, понедельник 21:30 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Бешикташа» с форой (-1)
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Матч 3-го тура турецкой Суперлиги между «Бешикташем» и «Чорумом» пройдет 31 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк». Хозяева набрали три очка в двух стартовых турах и идут в середине таблицы, а гости имеют одно очко и располагаются в зоне вылета. При этом «Бешикташ» выиграл пять последних домашних матчей, пропуская в них в среднем всего 0,4 гола за игру, тогда как «Чорум» не проигрывает в восьми из десяти последних выездных матчей Суперлиги. Сможет ли «Чорум» прервать домашнюю серию стамбульцев или «Бешикташ» продолжит уверенные выступления на «Водафон Парке»?

Кто победит в матче

«Бешикташ» подходит к игре в отличной форме на своем поле – команда выиграла пять последних домашних матчей и пропускает в них в среднем всего 0,4 гола за встречу, что говорит о надежности обороны. В атаке хозяева забивают в среднем один гол за последние пять игр, а их голевая серия на домашней арене впечатляет. В личных встречах с «Чорумом» истории нет, но «Бешикташ» имеет подавляющий класс и опыт выступления в еврокубках (Лига Европы), что дает ему преимущество. Кроме того, «Бешикташ» демонстрирует стабильность, одержав две победы в двух стартовых турах (над «Аланьяспором» 1:0 и «Еюпспором» 1:0) с одинаковым счeтом. Оборона черно-белых выглядит неприступной, и они наверняка сделают ставку на контроль мяча и быстрые атаки, чтобы использовать слабые места гостей.

«Чорум» стартовал с ничьей с «Галатасараем» (2:2) и поражения от «Касымпаши» (0:1), что показывает его способность набирать очки против топ-команд. Гости не проигрывают в восьми из десяти последних выездных матчей Суперлиги, что говорит об их неуступчивости на чужих полях. В атаке «Чорум» забивает в среднем 1,2 гола за последние пять игр, но оборона гостей пропускает в среднем 0,8 гола за игру, что является неплохим показателем. Однако против «Бешикташа» на его поле гостям будет крайне сложно, учитывая мощь хозяев и их домашнюю серию. Несмотря на выездную стабильность, класс соперника и домашняя поддержка склоняют чашу весов в пользу хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Бешикташ». Хозяева имеют преимущество домашнего поля, впечатляющую серию побед и надежную оборону, тогда как «Чорум» хотя и неуступчив в гостях, но уступает в классе и опыте. Вероятнее всего, «Бешикташ» одержит победу с разницей в один-два мяча.

Форма и история личных встреч

Личные встречи между командами отсутствуют, поэтому ключевое значение имеют текущие формы. «Бешикташ» демонстрирует впечатляющую домашнюю серию – пять побед подряд с пропущенными мячами в среднем менее гола за игру. «Чорум» же показывает неплохие результаты на выезде, но уровень соперников в последних гостевых матчах был ниже, чем у стамбульского гранда. Это дает хозяевам психологическое преимущество, несмотря на отсутствие очной статистики.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
2
6
В среднем за матч
2
6:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Чорум
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
11
G. Sazdagi
(К) ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
19
Чучу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
Чорум
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Arda Sengul
ЦЗ
22
Huseyin Bulut
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
26
Эрмин Махмич
АП
16
Фреди
АП
21
Гектан Гюрпюз
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
62
Мурильо
35
Джало
33
Йилмаз
12
Агбаду
6
Озкан
10
Кекчю
19
Троссард
15
Олайтан
18
Черны
28
Влахович
4-1-3-1-2
11
6
Смольчич
24
5
Пенетра
3
Эздемир
20
Рамадани
10
Диоманде
7
Гюрлер
17
Гюрлюк
19
Чучу
1
19
Троссард
17
Поку
17
Поку
19
Троссард
15
Олайтан
21
Миретти
21
Миретти
15
Олайтан
28
Влахович
9
О
9
О
28
Влахович
10
Кекчю
4
Ндиди
4
Ндиди
10
Кекчю
18
Черны
29
29
18
Черны
20
Рамадани
26
Махмич
26
Махмич
20
Рамадани
17
Гюрлюк
9
Тиам
9
Тиам
17
Гюрлюк
3
Эздемир
16
Фреди
16
Фреди
3
Эздемир
7
Гюрлер
7
Ундер
7
Ундер
7
Гюрлер
Остались в запасе
Бешикташ
Чорум
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Arda Sengul
ЦЗ
22
Huseyin Bulut
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
80
Доган Алемдар
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Arda Sengul
ЦЗ
22
Huseyin Bulut
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Угур Учар
Чорум
Точно не сыграют
Александрос Кизиридис
ЛФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бешикташа» с форой (-1). Хозяева имеют отличную домашнюю форму, надежную оборону и класс, позволяющий обыгрывать соперника с разницей в два мяча, тогда как «Чорум» в гостях против топ-команд часто уступает. Рекомендуемая ставка – победа «Бешикташа» с форой (-1) с коэффициентом 1.72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Бешикташем» и «Чорумом» состоится 31 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Бешикташ» – «Чорум»: смотреть онлайн.

1.72
Победа «Бешикташа» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Чорум Бешикташ
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