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«Аланьяспор» – «Бешикташ»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

22 августа 2026 9:02
Аланьяспор - Бешикташ
23 авг. 2026, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Бешикташа»
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Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Аланьяспор» и «Бешикташем» пройдет 23 августа 2026 года в Аланье. Хозяева стартовали с ничьей против «Газиантепа» (1:1) и с одним очком располагаются на 10-м месте. Гости, напротив, уверенно начали сезон, обыграв «Эюпспор» (1:0), и с тремя очками находятся на пятой строчке. При этом «Бешикташ» находится в феноменальной форме: шесть побед подряд и шесть сухих матчей кряду. Однако в очных встречах «Аланьяспор» имеет неплохую статистику – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против стамбульского гранда. Сможет ли хозяева прервать победную и сухую серию гостей и отобрать очки, или «Бешикташ» продолжит своe доминирование и укрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Аланьяспор» традиционно силeн дома и способен дать бой любому сопернику. Команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей, а еe атака забивает в четырeх последних встречах подряд. В очных матчах с «Бешикташем» хозяева также стабильны: они забивают в шести из восьми последних игр против этого соперника. В среднем за последние пять матчей «Аланьяспор» забивает 1,40 гола, а пропускает 1,20 – показатели, которые позволяют навязывать борьбу фаворитам. Однако оборона хозяев небезупречна: они пропускают в четырeх последних матчах, что против атакующего «Бешикташа» может стать проблемой. Тем не менее домашняя поддержка и уверенность в очных встречах дают хозяевам шанс на положительный результат.

«Бешикташ» подходит к игре в идеальном состоянии. Команда выиграла шесть последних матчей, причeм в шести последних встречах не пропустила ни одного гола. В среднем за последние пять игр оборона гостей не пропускает вовсе (0,00), а атака стабильно приносит 1,60 гола за матч. В очных встречах с «Аланьяспором» «Бешикташ» также забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако в последних четырeх очных встречах на поле «Аланьяспора» гости победили лишь однажды, дважды сыграв вничью и один раз уступив. Это может стать психологическим барьером, несмотря на впечатляющую сухую серию. Тем не менее текущая форма и класс игроков делают стамбульский клуб фаворитом.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аланьяспора» и его умение забивать «Бешикташу», гости находятся в феноменальной форме – шесть побед и шесть сухих матчей подряд. Оборона «Бешикташа» практически неприступна, а атака стабильна, поэтому победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием, хотя хозяева могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Бешикташ» одержал 11 побед, «Аланьяспор» – 4, ещe 6 встреч завершились вничью. Однако в последних восьми очных встречах «Аланьяспор» не проиграл в шести из них (две победы и четыре ничьи), что показывает умение хозяев давать бой фавориту. Текущая форма «Бешикташа» – шесть побед и шесть сухих матчей, что говорит о тотальном превосходстве в обороне. «Аланьяспор» дома стабилен и забивает регулярно, но против столь организованной защиты гостей его атака может столкнуться с серьeзными трудностями.

Личные встречи
Побед - 5 (23%)
Ничьих - 6 (27%)
Побед - 11 (50%)
24
Забитых мячей
40
1.09
В среднем за матч
1.82
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
4 : 1
09.04.2022
Аланьяспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
3 : 3
14.08.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
1 : 0
23.08.2026
Бешикташ
Турция. Кубок, 1/4 финала
Бешикташ
3 : 0
23.04.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
2 : 2
08.02.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.08.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
18.05.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 1
21.12.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
12.05.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 3
21.12.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
3 : 0
27.01.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
3 : 3
14.08.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
4 : 1
09.04.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
2 : 0
20.11.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
3 : 0
07.04.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
2 : 1
13.12.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.02.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
2 : 0
06.10.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
2 : 1
13.05.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
07.12.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
1 : 0
31.03.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.10.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
1 : 4
23.01.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
20.08.2016
Аланьяспор
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аланьяспор
10
Пауло Виктор
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
(К) ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Гай Макута
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
11
Ruan
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
7
Ibrahim Kaya
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аланьяспор
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
4
Бедирхан Озюрт
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Омар Бен Али
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
4-2-4
10
Виктор
3
Лима
50
Акдаг
94
Хадергьонай
5
Алити
42
Макута
55
11
7
17
16
У-Джо
4-3-1-2
1
Нюбель
33
Йилмаз
53
Топджу
22
12
Агбаду
6
Озкан
10
Кекчю
4
Ндиди
19
Троссард
18
Черны
9
О
16
У-Джо
12
Элиа
12
Элиа
16
У-Джо
11
88
Эздемир
88
Эздемир
11
3
Лима
4
Озюрт
4
Озюрт
3
Лима
7
8
8
7
22
62
Мурильо
62
Мурильо
22
9
О
28
Влахович
28
Влахович
9
О
33
Йилмаз
11
Уаттара
11
Уаттара
33
Йилмаз
6
Озкан
15
Олайтан
15
Олайтан
6
Озкан
19
Троссард
29
29
19
Троссард
Остались в запасе
Аланьяспор
Бешикташ
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Омар Бен Али
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
90
Семих Кылыксой
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Омар Бен Али
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Остались в запасе
90
Семих Кылыксой
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Жоау Перейра
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бешикташ
Под вопросом
Леандро Троссард
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бешикташа» в основное время. Феноменальная форма гостей – шесть побед и шесть сухих матчей подряд – делает их явными фаворитами, даже несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аланьяспора». Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а сухая серия гостей говорит о том, что прервать еe будет крайне сложно. Рекомендуемая ставка – победа «Бешикташа» с коэффициентом 1,88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Аланьяспором» и «Бешикташем» состоится 23 августа 2026 года в Аланье и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Аланьяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн.

1.88
Победа «Бешикташа»
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Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Бешикташ Аланьяспор
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