Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Аланьяспор» и «Бешикташем» пройдет 23 августа 2026 года в Аланье. Хозяева стартовали с ничьей против «Газиантепа» (1:1) и с одним очком располагаются на 10-м месте. Гости, напротив, уверенно начали сезон, обыграв «Эюпспор» (1:0), и с тремя очками находятся на пятой строчке. При этом «Бешикташ» находится в феноменальной форме: шесть побед подряд и шесть сухих матчей кряду. Однако в очных встречах «Аланьяспор» имеет неплохую статистику – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против стамбульского гранда. Сможет ли хозяева прервать победную и сухую серию гостей и отобрать очки, или «Бешикташ» продолжит своe доминирование и укрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Аланьяспор» традиционно силeн дома и способен дать бой любому сопернику. Команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей, а еe атака забивает в четырeх последних встречах подряд. В очных матчах с «Бешикташем» хозяева также стабильны: они забивают в шести из восьми последних игр против этого соперника. В среднем за последние пять матчей «Аланьяспор» забивает 1,40 гола, а пропускает 1,20 – показатели, которые позволяют навязывать борьбу фаворитам. Однако оборона хозяев небезупречна: они пропускают в четырeх последних матчах, что против атакующего «Бешикташа» может стать проблемой. Тем не менее домашняя поддержка и уверенность в очных встречах дают хозяевам шанс на положительный результат.

«Бешикташ» подходит к игре в идеальном состоянии. Команда выиграла шесть последних матчей, причeм в шести последних встречах не пропустила ни одного гола. В среднем за последние пять игр оборона гостей не пропускает вовсе (0,00), а атака стабильно приносит 1,60 гола за матч. В очных встречах с «Аланьяспором» «Бешикташ» также забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако в последних четырeх очных встречах на поле «Аланьяспора» гости победили лишь однажды, дважды сыграв вничью и один раз уступив. Это может стать психологическим барьером, несмотря на впечатляющую сухую серию. Тем не менее текущая форма и класс игроков делают стамбульский клуб фаворитом.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аланьяспора» и его умение забивать «Бешикташу», гости находятся в феноменальной форме – шесть побед и шесть сухих матчей подряд. Оборона «Бешикташа» практически неприступна, а атака стабильна, поэтому победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием, хотя хозяева могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Бешикташ» одержал 11 побед, «Аланьяспор» – 4, ещe 6 встреч завершились вничью. Однако в последних восьми очных встречах «Аланьяспор» не проиграл в шести из них (две победы и четыре ничьи), что показывает умение хозяев давать бой фавориту. Текущая форма «Бешикташа» – шесть побед и шесть сухих матчей, что говорит о тотальном превосходстве в обороне. «Аланьяспор» дома стабилен и забивает регулярно, но против столь организованной защиты гостей его атака может столкнуться с серьeзными трудностями.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бешикташа» в основное время. Феноменальная форма гостей – шесть побед и шесть сухих матчей подряд – делает их явными фаворитами, даже несмотря на хорошую домашнюю статистику «Аланьяспора». Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а сухая серия гостей говорит о том, что прервать еe будет крайне сложно. Рекомендуемая ставка – победа «Бешикташа» с коэффициентом 1,88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Аланьяспором» и «Бешикташем» состоится 23 августа 2026 года в Аланье и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».