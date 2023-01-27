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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Аланьяспор
Бешикташ - Аланьяспор: обзор матча 27 января 2023
Бешикташ
27.01.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Аланьяспор
20'
Д. Тосун (П)
50'
Д. Тосун
58'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Аланьяспор
90'
+2
Желтая карточка
И. Думбия
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Мюлека
75'
Желтая карточка
А. Масуаку
69'
65'
Желтая карточка
Э. Бекироглу
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
64'
ГОЛ! 3:0!
Д. Алли
58'
57'
Замена
И. Думбия
️️️️
А. Лусамба
57'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
И. Кавалейру
57'
Замена
О. Айдын
️️️️
Э. Караджа
ГОЛ! 2:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Ж. Фернандеш
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тосун
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
8
Иван Кавалейру
ПВ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-2-1-3
34
Гюнок
75
Бингель
5
Санук
23
Велинтон
26
Масуаку
48
Учан
83
Фернандеш
8
Алли
23
Тосун
9
Абубакар
11
Мюлека
2-1-3-1-3
31
Рунарссон
23
Байир
20
Аксой
8
Фер
8
Ферхат
11
Лусамба
20
Гюнеш
8
Иван Кавалейру
21
Кандеяш
19
Хассан
7
Караджа
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
11
Мюлека
14
Н'Куду
14
Н'Куду
11
Мюлека
11
Лусамба
8
Думбия
8
Думбия
11
Лусамба
8
Иван Кавалейру
10
Бекироглу
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
7
Караджа
70
Айдын
70
Айдын
7
Караджа
Остались в запасе
Бешикташ
Аланьяспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
13
Педру Перейра
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
13
Педру Перейра
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Бешикташ - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
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