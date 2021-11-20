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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Бешикташ
Аланьяспор - Бешикташ: обзор матча 20 ноября 2021
Аланьяспор
20.11.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Бешикташ
14'
Х. Бабакар
90+4'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Бешикташ
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дьедиу
90'
+4
Замена
Л. Фер
️️️️
Э. Караджа
88'
86'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Р. Геззаль
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Давидсон
83'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ф. Аксой
83'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Х. Бабакар
72'
61'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Караман
Желтая карточка
J.
49'
46'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
А. Хатчинсон
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
М. Пьянич
38'
Желтая карточка
Р. Геззаль
Желтая карточка
Э. Караджа
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Э. Караджа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
25
Булутхан Булут
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
3-4-3
1
Киринтили
15
Авазим
24
32
Мевля
20
Аксой
11
Давидсон
20
Гюнеш
8
Акбаба
15
Бабакар
75
Бингель
7
Караджа
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
23
Велинтон
17
Мерас
18
Геззаль
13
Хатчинсон
15
Пьянич
5
Соуза
9
Ларин
19
Караман
7
Караджа
8
Фер
8
Фер
7
Караджа
11
Давидсон
21
Кандеяш
21
Кандеяш
11
Давидсон
20
Аксой
7
Новейш
7
Новейш
20
Аксой
15
Бабакар
18
Дьедиу
18
Дьедиу
15
Бабакар
13
Хатчинсон
70
Боздоган
70
Боздоган
13
Хатчинсон
18
Геззаль
50
Ялчин
50
Ялчин
18
Геззаль
19
Караман
14
Н'Куду
14
Н'Куду
19
Караман
15
Пьянич
11
Тейшейра
11
Тейшейра
15
Пьянич
Остались в запасе
Аланьяспор
Бешикташ
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Аланьяспор - Бешикташ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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