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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Бешикташ
Аланьяспор - Бешикташ: обзор матча 28 февраля 2020
Аланьяспор
28.02.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
70'
Б. Йылмаз
86'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Бешикташ
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Йылмаз
Замена
️️️️
М. Пектемек
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
М. Эль-Ненни
Замена
️️️️
С. Учан
64'
62'
Замена
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
М. Сиопис
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
6
Онур Булут
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Аланьяспор
1
Дженк Генен
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
2-3-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
6
Гюльселам
6
Сиопис
6
Булут
9
Бакасетас
10
Фернандес
61
Сиссе
4-4-1
1
Кариус
21
Вида
77
Генюл
4
Руис
88
Эркин
17
Ленс
6
Эль-Ненни
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
17
Йылмаз
48
Учан
48
Учан
9
Пектемек
9
Пектемек
27
Боатенг
27
Боатенг
Остались в запасе
Аланьяспор
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Аланьяспор - Бешикташ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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