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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Бешикташ
Аланьяспор - Бешикташ: обзор матча 14 августа 2022
Аланьяспор
14.08.2022, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
3 : 3
Завершен
Бешикташ
45+3'
Э. Бекироглу
81'
Р. Сайсс (АГ)
90+2'
Д. Кандеяш (П)
3'
Д. Н'Куду
20'
С. Учан
31'
Р. Геззаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Бешикташ
90'
+5
Замена
К. Йилмаз
️️️️
Ж. Фернандеш
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Кандеяш
90'
+2
82'
Замена
К. Караман
️️️️
Б. Вардар
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Р. Сайсс
81'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
64'
Замена
О. Айдын
️️️️
Т. Бингель
60'
Замена
И. Думбия
️️️️
Л. Фер
60'
Замена
А. Лусамба
️️️️
У. Таргаллин
59'
46'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
Р. Геззаль
46'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Д. Н'Куду
46'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
ГОЛ! 1:3!
Э. Бекироглу
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Аксой
41'
37'
Вторая желтая
Э. Узунхан
31'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Геззаль
Желтая карточка
Л. Фер
26'
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Учан
Пас отдал
Р. Геззаль
19'
Желтая карточка
В. Вегхорст
15'
Желтая карточка
Э. Узунхан
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
В. Вегхорст
1'
Желтая карточка
Д. Н'Куду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-1-3-2
99
Карагез
75
Бингель
23
Байир
29
Балковец
20
Аксой
8
Фер
28
Таргаллин
10
Бекироглу
8
Ферхат
21
Кандеяш
9
Эдуарду
4-5-1
30
Дестаноглу
19
Розье
29
Сайсс
42
Узунхан
26
Масуаку
83
Фернандеш
18
Геззаль
48
Учан
14
Н'Куду
22
Вардар
9
Вегхорст
8
Фер
8
Думбия
8
Думбия
8
Фер
28
Таргаллин
11
Лусамба
11
Лусамба
28
Таргаллин
75
Бингель
70
Айдын
70
Айдын
75
Бингель
18
Геззаль
3
Монтеро
3
Монтеро
18
Геззаль
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
83
Фернандеш
8
Йилмаз
8
Йилмаз
83
Фернандеш
14
Н'Куду
19
Бойд
19
Бойд
14
Н'Куду
22
Вардар
19
Караман
19
Караман
22
Вардар
Остались в запасе
Аланьяспор
Бешикташ
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
37
Мерт Юсуф Торлак
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Аланьяспор - Бешикташ
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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