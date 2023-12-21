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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Аланьяспор
Бешикташ - Аланьяспор: обзор матча 21 декабря 2023
Бешикташ
21.12.2023, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Аланьяспор
9'
О. Колли
38'
Ю. Эздемир
87'
Н. Жанвье
90'
К. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Аланьяспор
90'
+2
Желтая карточка
Н. Жанвье
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Эдуардо
Пас отдал
О. Айдын
87'
ГОЛ! 1:2!
Н. Жанвье
Пас отдал
О. Айдын
85'
Замена
С. Кордова
️️️️
Ж. Новейш
80'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Л. Фер
80'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Э. Караджа
Желтая карточка
О. Колли
74'
Замена
Т. Бингель
️️️️
А. Хаджиахметович
71'
Замена
М. Рашица
️️️️
С. Кылыксой
71'
66'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ю. Эздемир
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Мюлека
63'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
47'
Желтая карточка
С. Кылыксой
45'
+3
38'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эздемир
Желтая карточка
А. Масуаку
20'
ГОЛ! 1:0!
О. Колли
9'
7'
Желтая карточка
Э. Караджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
23
Дженк Тосун
(К)
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Аланьяспор
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
3-4-3
34
Гюнок
26
Масуаку
25
Колли
12
Амарти
48
Учан
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
6
Булут
90
Кылыксой
23
Тосун
11
Мюлека
3-4-1-1-1
1
Ташкыран
3
Лима
5
Алити
29
Балковец
45
Аугушту
8
Фер
25
Ричард
88
Эздемир
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
8
Хаджиахметович
75
Бингель
75
Бингель
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
34
Тикназ
34
Тикназ
21
Окслэд-Чемберлен
11
Мюлека
9
Ребич
9
Ребич
11
Мюлека
90
Кылыксой
7
Рашица
7
Рашица
90
Кылыксой
7
Караджа
20
Аксой
20
Аксой
7
Караджа
7
Новейш
16
Кордова
16
Кордова
7
Новейш
88
Эздемир
96
Эдуардо
96
Эдуардо
88
Эздемир
8
Фер
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Фер
Остались в запасе
Бешикташ
Аланьяспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Бешикташ - Аланьяспор
3
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
16
7
Офсайды
0
1
Количество передач
517
369
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.85
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
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