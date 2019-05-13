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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Аланьяспор
Бешикташ - Аланьяспор: обзор матча 13 мая 2019
Бешикташ
13.05.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Аланьяспор
11'
А. Льяич
54'
Р. Куарежма
44'
Д. Эркин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Аланьяспор
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
Желтая карточка
Н. Уйсал
90'
ГОЛ! 2:1!
Р. Куарежма
Пас отдал
А. Льяич
54'
Желтая карточка
Д. Токез
51'
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Эркин
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
4-2-1-2
1
Кариус
88
Эркин
21
Вида
77
Изима-Мирен
3
Адриано
13
Хатчинсон
24
Токез
22
Льяич
17
Йылмаз
7
Куарежма
3-2-3
86
Чейлан
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
29
Колкер
11
Туфан
34
Алкилич
10
Фернандес
10
Джалма
61
Сиссе
Остались в запасе
Бешикташ
Аланьяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
2
Байано
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
2
Байано
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Бешикташ - Аланьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
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