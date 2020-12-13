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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Бешикташ
Аланьяспор - Бешикташ: обзор матча 13 декабря 2020
Аланьяспор
13.12.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
26'
Т. Бакасетас (П)
80'
Т. Бингель
90'
В. Абубакар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Бешикташ
Замена
У. Гюнеш
️️️️
М. Сиопис
90'
+8
Желтая карточка
Г. Цавеллас
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Монтеро
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Т. Бакасетас
90'
+2
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Абубакар
Желтая карточка
Э. Бекироглу
89'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Давидсон
86'
83'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Хатчинсон
83'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
Р. Геззаль
Вторая желтая
Х. Бабакар
82'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бингель
Пас отдал
Т. Бакасетас
80'
70'
Желтая карточка
Р. Геззаль
Замена
М. Пектемек
️️️️
А. Барейро
66'
Желтая карточка
Т. Бингель
58'
Желтая карточка
Х. Бабакар
55'
46'
Замена
Б. Менса
️️️️
К. Ларин
46'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
В. Розье
34'
Желтая карточка
В. Розье
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Бакасетас
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
75
Бингель
29
Колкер
33
Цавеллас
24
6
Сиопис
10
Кутлу
11
Давидсон
9
Бакасетас
15
Бабакар
28
Барейро
4-4-2
97
Ювакуран
19
Розье
33
Йилмаз
23
Велинтон
3
Монтеро
5
Соуза
18
Геззаль
24
Токез
13
Хатчинсон
9
Абубакар
9
Ларин
11
Давидсон
10
Бекироглу
10
Бекироглу
11
Давидсон
9
Бакасетас
20
Аксой
20
Аксой
9
Бакасетас
6
Сиопис
20
Гюнеш
20
Гюнеш
6
Сиопис
28
Барейро
9
Пектемек
9
Пектемек
28
Барейро
18
Геззаль
50
Ялчин
50
Ялчин
18
Геззаль
9
Ларин
43
Менса
43
Менса
9
Ларин
19
Розье
14
Н'Куду
14
Н'Куду
19
Розье
13
Хатчинсон
15
Озякуп
15
Озякуп
13
Хатчинсон
Остались в запасе
Аланьяспор
Бешикташ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Аланьяспор - Бешикташ
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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