Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Аланьяспор
Бешикташ - Аланьяспор: обзор матча 09 апреля 2022
Бешикташ
09.04.2022, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Дестаноглу
21
Вида
3
Монтеро
33
Йилмаз
23
Велинтон
19
Розье
70
Боздоган
5
Соуза
18
Геззаль
11
Тейшейра
44
Батшуайи
4-4-2
28
Марафона
26
Борха
24
23
Байир
75
Бингель
7
Новейш
20
Гюнеш
21
Кандеяш
20
Аксой
10
Бекироглу
7
Караджа
Остались в запасе
Бешикташ
Аланьяспор
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Бешикташ - Аланьяспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Аланьяспор
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+