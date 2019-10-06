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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Аланьяспор
Бешикташ - Аланьяспор: обзор матча 06 октября 2019
Бешикташ
06.10.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
52'
Б. Йылмаз (П)
69'
А. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Аланьяспор
86'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ! 2:0!
А. Диаби
Пас отдал
Б. Йылмаз
69'
66'
Желтая карточка
П. Сиссе
64'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
53'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Йылмаз
52'
Желтая карточка
В. Руис
39'
Желтая карточка
Д. Ленс
28'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Аланьяспор
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
3-5-1-1
1
Кариус
88
Эркин
4
Руис
21
Вида
17
Ленс
15
Озякуп
24
Токез
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
22
Льяич
17
Йылмаз
3-2-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
2
Байано
6
Сиопис
6
Гюльселам
9
Бакасетас
18
Бамму
61
Сиссе
Остались в запасе
Бешикташ
Аланьяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Бешикташ - Аланьяспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
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