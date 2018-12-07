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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Бешикташ
Аланьяспор - Бешикташ: обзор матча 07 декабря 2018
Аланьяспор
07.12.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Бешикташ
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
90'
+3
Желтая карточка
И. Сакей
49'
34'
Желтая карточка
М. Пектемек
Желтая карточка
Джалма
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
3-2-3
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
2
Байано
6
Гюльселам
5
Сакей
10
Фернандес
10
Джалма
61
Сиссе
3-1-2-1-2
1
Кариус
21
Вида
77
Генюл
3
Адриано
17
Медель
24
Токез
20
Уйсал
22
Льяич
7
Куарежма
9
Пектемек
Остались в запасе
Аланьяспор
Бешикташ
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аланьяспор - Бешикташ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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