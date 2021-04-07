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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Аланьяспор
Бешикташ - Аланьяспор: обзор матча 07 апреля 2021
Бешикташ
07.04.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Аланьяспор
11'
Д. Тосун
58'
Р. Геззаль
85'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Аланьяспор
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Хатчинсон
86'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Хатчинсон
85'
78'
Замена
Т. Бингель
️️️️
А. Барейро
77'
Замена
М. Пектемек
️️️️
J.
Замена
Д. Токез
️️️️
О. Озякуп
77'
Желтая карточка
Соуза
74'
71'
Замена
М. Сиопис
️️️️
C. GÃ¼lselam
71'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
С. Учан
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Тосун
71'
66'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Х. Бабакар
ГОЛ! 2:0!
Р. Геззаль
Пас отдал
А. Хатчинсон
58'
53'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
Желтая карточка
А. Хатчинсон
26'
23'
Желтая карточка
С. Учан
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
А. Хатчинсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Соуза
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
21
Н'Сакаля
21
Вида
23
Велинтон
19
Розье
15
Озякуп
13
Хатчинсон
18
Геззаль
5
Соуза
23
Тосун
9
Ларин
3-5-2
28
Марафона
29
Мубандже
24
33
Цавеллас
10
Кутлу
6
11
Давидсон
20
Аксой
48
Учан
15
Бабакар
28
Барейро
13
Хатчинсон
20
Уйсал
20
Уйсал
13
Хатчинсон
23
Тосун
14
Н'Куду
14
Н'Куду
23
Тосун
15
Озякуп
24
Токез
24
Токез
15
Озякуп
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
28
Барейро
75
Бингель
75
Бингель
28
Барейро
48
Учан
10
Бекироглу
10
Бекироглу
48
Учан
15
Бабакар
92
Кадзиор
92
Кадзиор
15
Бабакар
6
6
Сиопис
6
Сиопис
6
24
9
Пектемек
9
Пектемек
24
Остались в запасе
Бешикташ
Аланьяспор
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Бешикташ - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
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