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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Аланьяспор
Бешикташ - Аланьяспор: обзор матча 31 марта 2018
Бешикташ
31.03.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
29'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Аланьяспор
Желтая карточка
В. Лав
90'
89'
Желтая карточка
И. Сакей
Желтая карточка
О. Озякуп
70'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
53'
Желтая карточка
Т. Арслан
34'
ГОЛ! 1:0!
Талиска
Пас отдал
О. Озякуп
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
4-3-1-2
31
Фабри
88
Эркин
77
Генюл
3
Пепе
6
Тошич
30
Арслан
15
Озякуп
13
Хатчинсон
94
Талиска
21
Негредо
8
Бабел
3-1-2
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
89
Гассама
5
Сакей
10
Фернандес
99
Этам
Остались в запасе
Бешикташ
Аланьяспор
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Бешикташ - Аланьяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Иненю
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