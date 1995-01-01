- 23 февраля
- 14:53 В «Бешикташе» назвали сумму, которую клуб предлагал «Локомотиву» за Баринова
- 14:30 Гендиректор «Локомотива» рассказал, каким было единственное предложение «Бешикташа» по Баринову 2
- 13:57 Текст Два игрока из топ-клубов РПЛ могли уехать в Турцию. Но их трансферы сорвались 1
- 12:54 Агент Баринова назвал причину срыва трансфера игрока в «Бешикташ»
- 20 февраля
- 01:15 В «Локомотиве» рассказали, как Баринов отреагировал на срыв трансфера в «Бешикташ» 1
- 9 февраля
- 11:09 Переход Баринова в «Бешикташ» не состоится, несмотря на продление трансферного окна в Турции
- 7 февраля
- 11:20 Стало известно, из-за кого Баринов не перешел в «Бешикташ» 2
- 6 февраля
- 14:45 Агент: «Тренер «Бешикташа» хотел купить Баринова, но трансфер на 99,9% не состоится»
- 11:27 «Локомотив» отклонил 5-миллионное предложение «Бешикташа» по Баринову
- 4 февраля
- 14:07 Гендиректор «Бешикташа» ответил, интересуется ли клуб Азмуном
- 3 февраля
- 12:17 Агент Баринова прилетел в ОАЭ на переговоры с «Бешикташем»
- 2 февраля
- 14:20 «Бешикташ»: «Вопрос о переходе Баринова закрыт»
- 11:51 «Бешикташ» возобновил переговоры по Баринову 1
- 31 января
- 22:38 «Бешикташ» сделал предложение ЦСКА по Зделару. Серб хочет уйти (Fotospor) 5
- 21:33 Оздоев забил «Бешикташу». У него три гола в чемпионате Турции 3
- 30 января
- 12:50 Агент Барриоса отреагировал на слухи о возможном уходе колумбийца в «Бешикташ» 1
- 28 января
- 08:55 «Бешикташ» готов заплатить «Зениту» за Барриоса не более 3 миллионов. Трансфер маловероятен 11
- 27 января
- 16:21 В «Зените» ответили, могут ли Малком и Барриос уйти из клуба 2
- 11:29 В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к Барриосу и рассказали, хочет ли он покинуть «Зенит»
- 26 января
- 22:22 «Зенит» получил предложение по Барриосу от турецкого клуба 4
- 12:21 В «Бешикташе» ответили, делал ли клуб новое предложение по Баринову
- 24 января
- 10:23 «Бешикташ» сделал новое предложение «Локомотиву» по Баринову
- 23 января
- 14:28 Первый тренер Баринова: «Безумно жаль Диму. Семин отпустил бы его в Европу»
- 22 января
- 19:20 Президент «Бешикташа»: «Баринов нам не нужен» 7
- 21 января
- 16:25 Фото Абубакар вернулся в «Бешикташ». Он покинул «Аль-Наср» из-за Роналду
- 09:40 Агент Баринова: «Сейчас в переговорах пауза. Допускаю, что «Бешикташ» взял ее, чтобы работать по другим вариантам»
- 20 января
- 19:58 Кузьмичев: «Предложение «Бешикташа» унизительно и для «Локомотива», и для Баринова» 4