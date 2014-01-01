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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Результаты
€ 283 млн
Бешикташ - результаты матчей
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Сайт:
http://www.bjk.com.tr/
Тренер:
Винченцо Итальяно
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Турция. Супер-Лига. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Турция. Супер-Лига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Турции. 2009/2010
Суперкубок Турции. Финал 2009
Кубок УЕФА. первый круг 2008/2009
Лига Чемпионов. 2007/2008
11.09 | 20:00
Бешикташ
3 : 0
Эрзурумспор
05.09 | 20:00
Фенербахче
1 : 2
Бешикташ
31.08 | 21:30
Бешикташ
6 : 2
Чорум
23.08 | 21:30
Аланьяспор
1 : 0
Бешикташ
16.08 | 21:30
Бешикташ
1 : 0
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