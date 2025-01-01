Введите ваш ник на сайте
Турция. Суперлига
Состав
€ 146,63 млн
Бешикташ - состав команды
Стамбул
Турция. Суперлига
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Сайт:
http://www.bjk.com.tr/
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Дестаноглу Эрсин
Вра
24
€ 1.8 млн.
1
Гюнок Мерт
Вра
36
€ 1 млн.
33
Билгин Эмре
Вра
21
€ 0.7 млн.
94
Байтекин Гектуг
Вра
20
€ 0.05 млн.
14
Удуохай Феликс
Защ
27
€ 7 млн.
53
Топджу Эмирхан
Защ
24
€ 5.5 млн.
39
Юрасек Давид
Защ
25
€ 5 млн.
24
Санук Тайип
Защ
25
€ 2 млн.
3
Паулиста Габриэль
Защ
34
€ 1 млн.
42
Узунхан Эмреджан
Защ
24
€ 0.425 млн.
22
Taylan Bulut
Защ
-
10
Кекчю Оркун
Пол
24
€ 30 млн.
4
Ндиди Онини
Пол
28
€ 15 млн.
28
Мусрати Аль
Пол
29
€ 8 млн.
5
Тикназ Эге
Пол
21
€ 5 млн.
6
Хаджиахметович Амир
Пол
28
€ 4.5 млн.
17
Йилмаз Картал
Пол
24
€ 2.6 млн.
18
Мариу Жоау
Пол
32
€ 2.1 млн.
15
Окслэд-Чемберлен Алекс
Пол
32
€ 2.1 млн.
8
Учан Салих
Пол
31
€ 2 млн.
2
Свенссон Йонас
Пол
32
€ 1.5 млн.
20
Уйсал Неджип
Пол
34
€ 0.4 млн.
11
Keny Arroyo
Пол
-
9
Абрахам Тэмми
Нап
27
€ 15 млн.
23
Мучи Эрнест
Нап
24
€ 10 млн.
27
Рафа
Нап
32
€ 9 млн.
7
Рашица Милот
Нап
29
€ 6.5 млн.
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 12, нападающих: 4
Главные новости
Спецпроект
Новый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
11
Два саудовских клуба ведут переговоры по зенитовцу Жерсону
15:48
2
РПЛ. «Балтика» победила на выезде «Акрон» (2:0) и вышла в лидеры, у тольяттинцев 4 поражения подряд
15:29
14
Акинфеев потерял единоличное лидерство в списке лучших вратарей-ассистентов в истории РПЛ
14:49
4
Рахимов: «Попросил Даку сыграть за умершего деда»
14:29
1
Зырянов поделился ожиданиями от работы с Семаком
14:16
1
Фото
Игроки сборной России начали прибывать в Новогорск
13:59
Фото
Дзюбе разбили голову в матче с «Балтикой»
13:49
8
Фото
Моуринью в одиночестве покинул Стамбул после увольнения из «Фенербахче»
13:08
4
Раскрыт размер неустойки Морено в случае увольнения из «Сочи»
12:59
7
Все новости
