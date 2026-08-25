«Бешикташ» готов предложить до 28 миллионов за Кисляка

Матвей Кисляк всерьез заинтересовал «Бешикташ».
Турецкий клуб готов предложить за 21-летнего российского полузащитника до 28 миллионов евро. Предложение включит в себя фиксированную часть и бонусы.
Сам Кисляк не против перехода в «Бешикташ», однако ЦСКА категорически против трансфера.
- Кисляк – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне он провел 5 матчей в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.
- Контракт Матвея с армейцами рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная цена футболиста составляет 25 миллионов евро.
Источник: Metaratings