Журналист Скира: «Имбула близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Лечче» Жанелли Имбула близок к переезду в Россию. По информации Николо Скиры, вскоре футболист подпишет контракт с «Локомотивом».
«Имбула близок к полноценному переходу в «Локомотив», – написал итальянский инсайдер в твиттере.
- В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
- Футболист принадлежит «Сток Сити».
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.