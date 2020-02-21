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Журналист Скира: «Имбула близок к переходу в «Локомотив»

21 февраля 2020, 21:48
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Полузащитник «Лечче» Жанелли Имбула близок к переезду в Россию. По информации Николо Скиры, вскоре футболист подпишет контракт с «Локомотивом».

«Имбула близок к полноценному переходу в «Локомотив», – написал итальянский инсайдер в твиттере.

  • В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
  • Футболист принадлежит «Сток Сити».
  • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Лечче Сток Сити Имбула Жанелли
Комментарии (4)
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absent32
1582313364
что за бред!!!!!
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Boeung777
1582321096
Вроде в Сочи сватали.
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Mister_Tomsk
1582352111
Где нападающий грузин ипаный???? конченая ты мразота!!!!!!!!!!
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