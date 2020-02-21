Журналист Скира: «Имбула близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Лечче» Жанелли Имбула близок к переезду в Россию. По информации Николо Скиры, вскоре футболист подпишет контракт с «Локомотивом».

«Имбула близок к полноценному переходу в «Локомотив», – написал итальянский инсайдер в твиттере.