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    Журналист Скира: «Имбула близок к переходу в «Локомотив»

    Полузащитник «Лечче» Жанелли Имбула близок к переезду в Россию. По информации Николо Скиры, вскоре футболист подпишет контракт с «Локомотивом».

    «Имбула близок к полноценному переходу в «Локомотив», – написал итальянский инсайдер в твиттере.

    • В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
    • Футболист принадлежит «Сток Сити».
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      absent32 59 минут назад

      что за бред!!!!!

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