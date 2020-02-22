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Арустамян: Имбула близок к переходу в «Сочи». Ротенберг консультировался по его кандидатуре с Дешамом

22 февраля 2020, 14:57
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Журналист Нобель Арустамян утверждает, что трансферная кампания «Сочи» еще не завершена.

По его информации, в ближайшее время очередным новичком южан должен стать француз Жанелли Имбула.

«Адиль Рами – уже в «Сочи». Но в клике мышки от перехода в клуб Бориса Ротенберга также полузащитник Жанелли Имбула. Остались технические нюансы, и хотя трансферное окно уже закрыто, переход по-прежнему реален. Сейчас осталось уладить бумажные дела федерациям (итальянской, английской и российской) и тогда клуб сможет официально объявить о трансфере.

Зимой 2016-го Имбула стал рекордным трансфером «Сток Сити» – 18,3 миллиона фунтов. Он до сих принадлежит «Стоку», но ездит по арендам. Первую половину этого сезона Имбула провел в «Лечче». Контракт с итальянцами уже расторгнут.

Любопытно, что и по Рами, и по Имбула владелец «Сочи» консультировался с Дидье Дешамом. Оба в разное время выступали в «Марселе», который до сборной Франции тренировал Дешам. А Рами, как вы знаете, и вовсе чемпион мира-2018. Дешам дал положительную характеристику обоим, что стало важным фактором», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

«Форт Боярд» вместо тренировок, травма из-за танца, традиция дергать за усы – все это Адиль Рами

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Сочи Имбула Жанелли Арустамян Нобель
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