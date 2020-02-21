Бывший игрок «Порту» и «Сток Сити» Имбула может перейти в «Сочи»

По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, «Сочи» зимой может усилиться полузащитником «Лечче» Жанелли Имбула. Футболиста предлагали и другим клубам РПЛ – были сведения, что игрок продолжит карьеру в «Локомотиве».
Наиболее вероятен вариант, что с Имбула, как и с Адилем Рами, будет заключено соглашение до конца сезона.
- В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
- До «Лечче» Имбула выступал за «Порту» (португальцы продали игрока за более чем 24 миллиона евро).
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова