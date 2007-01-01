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    Бывший игрок «Порту» и «Сток Сити» Имбула может перейти в «Сочи»

    По информации бывшего журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, «Сочи» зимой может усилиться полузащитником «Лечче» Жанелли Имбула. Футболиста предлагали и другим клубам РПЛ – были сведения, что игрок продолжит карьеру в «Локомотиве».

    Наиболее вероятен вариант, что с Имбула, как и с Адилем Рами, будет заключено соглашение до конца сезона.

    • В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
    • До «Лечче» Имбула выступал за «Порту» (португальцы продали игрока за более чем 24 миллиона евро).
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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