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В «Локомотив» может перейти хавбек «Лечче» Имбула

18 февраля 2020, 19:41
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«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Лечче» Жанелли Имбула. Переговоры о трансфере футболиста уже идут, пишет Football Italia.

В Италии Имбула выступает на правах аренды, но собственник «Сток Сити» готов продать футболиста в другой клуб. Стоимость игрока оценивается на рынке в 5 миллионов евро.

  • В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
  • До «Сток Сити» Имбула выступал за «Порту» (португальцы продали игрока за более чем 24 миллиона евро).
  • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Сток Сити Лечче Имбула Жанелли
Комментарии (2)
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Антибиотик
1582045619
За последнее время было написано столько вранья, что теперь очень трудно доверять хапугам самой древнейшей профессии. Тем более, что никакую покупку в зимнее ТО Локомотив не рассматривает, а лишь аренду.
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Claudio Kanidja
1582067021
А полузащитник то качественный! В Порту такие перспективы открывались, но в Стоке недораскрылся..
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