В «Локомотив» может перейти хавбек «Лечче» Имбула

«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Лечче» Жанелли Имбула. Переговоры о трансфере футболиста уже идут, пишет Football Italia.
В Италии Имбула выступает на правах аренды, но собственник «Сток Сити» готов продать футболиста в другой клуб. Стоимость игрока оценивается на рынке в 5 миллионов евро.
- В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
- До «Сток Сити» Имбула выступал за «Порту» (португальцы продали игрока за более чем 24 миллиона евро).
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
Источник: Football Italia