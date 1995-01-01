Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    В «Локомотив» может перейти хавбек «Лечче» Имбула

    «Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Лечче» Жанелли Имбула. Переговоры о трансфере футболиста уже идут, пишет Football Italia.

    В Италии Имбула выступает на правах аренды, но собственник «Сток Сити» готов продать футболиста в другой клуб. Стоимость игрока оценивается на рынке в 5 миллионов евро.

    • В сезоне Серии А конголезец провел один матч в основном составе.
    • До «Сток Сити» Имбула выступал за «Порту» (португальцы продали игрока за более чем 24 миллиона евро).
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5362

      Антибиотик 1 час назад

      За последнее время было написано столько вранья, что теперь очень трудно доверять хапугам самой древнейшей профессии. Тем более, что никакую покупку в зимнее ТО Локомотив не рассматривает, а лишь аренду.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8321

      parevg > Антибиотик 1 час назад

      3 дня осталось, нападающих нет, а они про полузащитников пишут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8321

      parevg 1 час назад

      Скажем дружно - мартыхаев не нужно!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74617
    #5
    insider_retro
    66012
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru