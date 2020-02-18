В «Локомотив» может перейти хавбек «Лечче» Имбула

«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Лечче» Жанелли Имбула. Переговоры о трансфере футболиста уже идут, пишет Football Italia.

В Италии Имбула выступает на правах аренды, но собственник «Сток Сити» готов продать футболиста в другой клуб. Стоимость игрока оценивается на рынке в 5 миллионов евро.