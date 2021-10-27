Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше

«Манчестер Сити» уже в октябре прекращает борьбу за один из трофеев – Кубок лиги. Команда Хосепа Гвардиолы вылетела от «Вест Хэма», причем лондонцы во втором раунде подряд выбивают клуб из Манчестера.

Все другие клубы АПЛ, игравшие сегодня, проследовали в следующий этап турнира.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала

Бернли – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лукас, 68.

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:0 (5:3 по пенальти)

Лестер – Брайтон – 2:2 (2:1; 0:1; 4:2 по пенальти)

Голы: 1:0 – Барнс, 6; 1:1 – Уэбстер, 45+3; 2:1 – Лукман, 45+5; 2:2 – Мвепу, 71.

Престон – Ливерпуль – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Минамино, 62; 0:2 – Ориги, 84.

Сток Сити – Брентфорд – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Каньос, 22; 0:2 – Тони 40; 1:2 – Сойерс, 57.

Результаты Кубка лиги