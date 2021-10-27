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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше

    «Манчестер Сити» уже в октябре прекращает борьбу за один из трофеев – Кубок лиги. Команда Хосепа Гвардиолы вылетела от «Вест Хэма», причем лондонцы во втором раунде подряд выбивают клуб из Манчестера.

    Все другие клубы АПЛ, игравшие сегодня, проследовали в следующий этап турнира.

    Англия. Кубок лиги. 1/8 финала

    Бернли – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Лукас, 68.

    Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:0 (5:3 по пенальти)

    Лестер – Брайтон – 2:2 (2:1; 0:1; 4:2 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Барнс, 6; 1:1 – Уэбстер, 45+3; 2:1 – Лукман, 45+5; 2:2 – Мвепу, 71.

    Престон – Ливерпуль – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Минамино, 62; 0:2 – Ориги, 84.

    Сток Сити – Брентфорд – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Каньос, 22; 0:2 – Тони 40; 1:2 – Сойерс, 57.

    Результаты Кубка лиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2021 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3652

      FENIX-SL 7 минут назад

      респект, молотобойцы!

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