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Престон - Ливерпуль

27.10.2021, Среда, 21:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Престон - Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

19 июля, суббота 22:00 Престон 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 20:25 Престон 0:2 Ливерпуль
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