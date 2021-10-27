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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Ливерпуль
Престон - Ливерпуль: обзор матча 27 октября 2021
Престон
27.10.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
62'
Т. Минамино
84'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Ливерпуль
84'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ориги
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
79'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ш. Магуайр
79'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Маккэнн
79'
Замена
Д. Ирл
️️️️
Г. Каннингэм
68'
Замена
Э. Риис
️️️️
Т. Баркуйзен
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
Т. Минамино
Пас отдал
Н. Уильямс
46'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
Ливерпуль
1
Лиам Хьюз
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-4-3
1
Радд
2
Рафферти
16
Хьюз
6
Линдсэй
29
Баркуйзен
4
Ледсон
8
Маккэнн
44
Поттс
8
Каннингэм
24
Магуайр
4
ван ден Берг
4-2-1-1
13
Адриан
3
Уильямс
2
Гомес
32
Матип
21
Цимикас
21
Окслэд-Чемберлен
21
Джонс
18
Минамино
27
Ориги
24
Магуайр
7
Синклейр
7
Синклейр
24
Магуайр
8
Маккэнн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Маккэнн
29
Баркуйзен
17
Риис
17
Риис
29
Баркуйзен
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
8
Каннингэм
32
Ирл
32
Ирл
8
Каннингэм
32
Матип
3
Филлипс
3
Филлипс
32
Матип
Остались в запасе
Престон
Ливерпуль
20
Paul Huntington
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Лиам Хьюз
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Paul Huntington
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Лиам Хьюз
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Престон - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 1
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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