Глава «Уфы»: «Перейти к нам были готовы два игрока «Сток Сити»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопросы о работе клуба на трансферном рынке.

– В августе вы сказали, что у «Уфы» будут четыре серьезных трансфера. Сейчас – ноябрь, трансферное окно закрыто. Где эти трансферы?

– Если бы мы получили деньги, когда рассчитывали их получить, у нас были бы эти четыре трансфера. У нас действительно были договоренности с двумя игроками из АПЛ. Нам были нужны опорник и центральный защитник, а россияне на эти позиции были слишком дорогими. Поэтому мы расстались с несколькими легионерами.

Случилась техническая проволочка. Компании договорились, что возобновляют финансирование – дальше начались рассмотрения, заседания, бюджетные комитеты. Пока деньги приходили, трансферное окно закрылось, поэтому мы взяли лишь двух свободных агентов.

Да, у нас не получилось четырех серьезных трансферов, но договоренности же были. Если бы на все вопросы я отвечал «без комментариев», наверное, нас бы тоже не поняли. Это футбол – тут часто так бывает. Я говорил о покупках из АПЛ, мы их не совершили. Кто-то говорит, что я балабол, кто-то понимает, что работа действительно велась и хочет узнать, кого мы рассматривали.

Наверное, Газизов не сказал бы такой фразы, но мне кажется, что она уместна. Болельщики постоянно спрашивают в фейсбуке, рассматриваем мы того или иного игрока. Значит, интерес к деталям у них есть.

– Я слышал, что «Уфа» договорилась с защитником «Стока».

– Да, к нам были готовы перейти даже два игрока «Стока». Это игроки, которые были недовольны своим положением там – мне нравится, когда игрок амбициозен и не согласен с тем, что не играет, но при этом нас может усилить даже за меньшие деньги.

– Хорошо, но «Сток» – команда Чемпионшипа, а не АПЛ.

– Ох, что же ты все время в это? «Сток» же играл в АПЛ, сейчас претендует на возвращение в нее. Окей, ладно, виноват, исправлюсь.