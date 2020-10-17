«Кристал Пэлас» купил вратаря сборной Англии Батленда

«Кристал Пэлас» объявил о приобретении у «Сток Сити» голкипера Джека Батлэнда.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,1 миллиона евро.
27-летний футболист заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года.
Батленд хорошо знаком с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном, при котором он в 2012 году дебютировал за сборную Англии. На счету вратаря девять матчей в составе национальной команды.
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Источник: Официальный сайт «Кристал Пэлас»