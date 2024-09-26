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Сток Сити
Новости
€ 88,65 млн
Сток Сити - новости команды
Сток-он-Трент
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Британния Стэдиум
Сайт:
http://www.stokecityfc.com/
Тренер:
Нарцис Пелах
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Таблица
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
2022.01.11 23:45
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
2021.10.27 23:59
Фото
Бауэр перешел в «Уфу» на правах свободного агента
2021.07.01 12:59
Шоукросс покинул «Сток Сити» после 13,5 лет в клубе
2021.02.20 16:49
Фото
«Уфа» арендовала у «Сток Сити» защитника Бауэра
2021.02.05 08:20
Sport24: защитник «Сток Сити» Бауэр перейдет в «Уфу»
2021.02.03 20:15
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок лиги. «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» и вышел в полуфинал, Дэвис забил за клуб впервые за три года
2020.12.23 22:20
Защитник «Тоттенхэма» Доэрти заразился коронавирусом
2020.11.16 21:47
Глава «Уфы»: «Перейти к нам были готовы два игрока «Сток Сити»
2020.11.13 15:35
2
Фото
«Кристал Пэлас» купил вратаря сборной Англии Батленда
2020.10.17 09:35
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти проиграл «Арсеналу» и другие результаты 1/8 финала
2020.10.01 23:50
2
Победитель Лиги чемпионов Оби Микел завтра подпишет контракт с клубом Чемпионшипа «Сток Сити»
2020.08.16 16:56
Главный тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него отменили игру против «МЮ»
2020.06.10 08:07
Фото
«Сток Сити» лишил МакКлина двухнедельной зарплаты. Игрок сфотографировался с детьми в балаклаве
2020.03.28 01:58
6
«Сток Сити» расторг контракт с Имбула. Французом интересуются «Локомотив» и «Сочи»
2020.02.23 01:31
1
Журналист Скира: «Имбула близок к переходу в «Локомотив»
2020.02.21 21:48
4
Бывший игрок «Порту» и «Сток Сити» Имбула может перейти в «Сочи»
2020.02.21 20:49
1
В «Локомотив» может перейти хавбек «Лечче» Имбула
2020.02.18 19:41
2
Двухлетняя дочь бывшего нападающего «Арсенала» Афобе скончалась от инфекции
2019.12.01 23:42
3
Боян близок к переходу в «Монреаль Импакт»
2019.08.03 08:15
2
Tuttomercatoweb: «Зенит» интересуется защитником «Сток Сити» Бауэром
2019.05.12 01:38
2
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
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Крауч перешел в «Бернли». Клуб представил 38-летнего игрока видеороликом с роботом
2019.01.31 22:33
1
Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»
2018.12.04 09:41
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