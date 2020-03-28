«Сток Сити» лишил МакКлина двухнедельной зарплаты. Игрок сфотографировался с детьми в балаклаве

Английский «Сток Сити» осудил фото своего игрока Джеймса МакКлина в инстаграме, где он сидит в балаклаве перед двумя детьми. Футболиста оштрафовали на две недельные зарплаты и заставили удалить аккаунт из социальной сети.
На фото МакКлина было написано: «Сегодняшний школьный урок – история». Игрок уже извинился за кадр, который клуб счел неуместным.
- МакКлин выступает за сборную Ирландии.
- Игрок в текущем сезоне Чемпионшипа провел 27 матчей, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
- Чемпионшип приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 30 апреля.
Источник: официальный сайт «Сток Сити»