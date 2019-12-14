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    «Сток Сити» лишил МакКлина двухнедельной зарплаты. Игрок сфотографировался с детьми в балаклаве

    Английский «Сток Сити» осудил фото своего игрока Джеймса МакКлина в инстаграме, где он сидит в балаклаве перед двумя детьми. Футболиста оштрафовали на две недельные зарплаты и заставили удалить аккаунт из социальной сети.

    На фото МакКлина было написано: «Сегодняшний школьный урок – история». Игрок уже извинился за кадр, который клуб счел неуместным.

    • МакКлин выступает за сборную Ирландии.
    • Игрок в текущем сезоне Чемпионшипа провел 27 матчей, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
    • Чемпионшип приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 30 апреля.

    Источник: официальный сайт «Сток Сити»

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