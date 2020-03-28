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  • «Сток Сити» лишил МакКлина двухнедельной зарплаты. Игрок сфотографировался с детьми в балаклаве

«Сток Сити» лишил МакКлина двухнедельной зарплаты. Игрок сфотографировался с детьми в балаклаве

28 марта 2020, 01:58
6

Английский «Сток Сити» осудил фото своего игрока Джеймса МакКлина в инстаграме, где он сидит в балаклаве перед двумя детьми. Футболиста оштрафовали на две недельные зарплаты и заставили удалить аккаунт из социальной сети.

На фото МакКлина было написано: «Сегодняшний школьный урок – история». Игрок уже извинился за кадр, который клуб счел неуместным.

  • МакКлин выступает за сборную Ирландии.
  • Игрок в текущем сезоне Чемпионшипа провел 27 матчей, забил шесть голов, сделал пять результативных пасов.
  • Чемпионшип приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 30 апреля.

Источник: официальный сайт «Сток Сити»
Англия. Чемпионшип Сток Сити МакКлин Джеймс
Комментарии (6)
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Добрый Бобер
1585367975
Кто-нибудь может пояснить в чём косяк?
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talgatnurzhanov2006
1585387709
???
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Hektor 84
1585435423
Макклин это ирландский Тарасов?
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Черкизовский Кот
1586092922
Во-первых, вообще непонятно, что не так с фото. Во-вторых, это личная жизнь игрока вне поля.
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