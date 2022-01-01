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Англия. Чемпионшип
Команды
Сток Сити
Состав
€ 88,65 млн
Сток Сити - состав команды
Сток-он-Трент
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Британния Стэдиум
Сайт:
http://www.stokecityfc.com/
Тренер:
Нарцис Пелах
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Йоханссон Виктор
Вра
28
€ 12 млн
24
Гриффитс Джошуа
Вра
25
€ 2 млн
34
Филдинг Фрэнк
Вра
38
€ 0.05 млн
42
Манхоф Миллион
Защ
24
€ 7 млн
2
Джонсон Бен
Защ
26
€ 6 млн
16
Уилмот Бен
Защ
27
€ 5.5 млн
18
Лаваль Босун
Защ
23
€ 3 млн
22
Тчамадеу Жуниор
Защ
22
€ 2.5 млн
17
Бока Эрик Жуниор
Защ
27
€ 2.2 млн
40
Таловеров Максим
Защ
26
€ 2 млн
23
Гибсон Бен
Защ
33
€ 0.5 млн
3
Крессуэлл Аарон
Защ
36
€ 0.3 млн
21
Luca Bombino
Защ
-
41
Jaden Dixon
Защ
-
5
Luke Graham
Защ
-
43
Freddie Anderson
Защ
-
13
Девенни Джастин
Пол
23
€ 12 млн
7
МакГлинн Джек
Пол
23
€ 5 млн
19
Риго Томас
Пол
24
€ 4 млн
10
Ба Джун-Хо
Пол
23
€ 4 млн
8
Гэлбрейт Итан
Пол
25
€ 2.5 млн
27
Сумаре Джибриль
Пол
23
€ 2 млн
6
Ингелссон Сванте
Пол
28
€ 1 млн
8
Бэйкер Льюис
Пол
31
€ 1 млн
4
Пирсон Бен
Пол
31
€ 0.7 млн
11
Lamine Cisse
Пол
-
15
Херст Джордж
Нап
27
€ 10 млн
9
Боженик Роберт
Нап
26
€ 2.5 млн
20
Галлахер Сэм
Нап
31
€ 0.9 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 13, полузащитников: 10, нападающих: 3
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