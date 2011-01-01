Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|29 тур
|21 февраля, вторник
|22:45
|Суонси
|1:3
|Сток Сити
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|32 тур
|15 февраля, среда
|22:45
|Сток Сити
|3:0
|Хаддерсфилд Таун
|31 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:0
|Халл Сити
|30 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|1:0
|Сток Сити
|28 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Сток Сити
|4:0
|Рединг
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:1
|Сток Сити
|26 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Сток Сити
|0:1
|Престон
|25 тур
|30 декабря, пятница
|22:45
|Сток Сити
|0:1
|Бернли
|24 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Ротерхэм
|2:2
|Сток Сити
|23 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:2
|Сток Сити
|22 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Сток Сити
|2:2
|Кардифф
|21 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:0
|Сток Сити
|9 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Сток Сити
|2:0
|Лутон Таун
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|1:2
|Бирмингем Сити
|19 тур
|2 ноября, среда
|22:45
|Уиган Атлетик
|0:1
|Сток Сити
|18 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|3:1
|Сток Сити
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Сток Сити
|0:2
|Ковентри
|16 тур
|18 октября, вторник
|22:00
|Сток Сити
|0:1
|Ротерхэм
|15 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Престон
|0:2
|Сток Сити
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Сток Сити
|3:1
|Шеффилд Юнайтед
|13 тур
|5 октября, среда
|21:45
|Бернли
|1:1
|Сток Сити
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|14:00
|Сток Сити
|0:4
|Уотфорд
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:0
|Сток Сити
|10 тур
|13 сентября, вторник
|21:45
|Халл Сити
|0:3
|Сток Сити
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|14:00
|Рединг
|2:1
|Сток Сити
|7 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Сток Сити
|1:1
|Суонси
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Блэкберн
|0:1
|Сток Сити
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Сток Сити
|0:1
|Сандерленд
|4 тур
|17 августа, среда
|21:45
|Сток Сити
|2:2
|Мидлсбро
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|3:1
|Сток Сити
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Сток Сити
|2:0
|Блэкпул
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Миллуолл
|2:0
|Сток Сити