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    Сток Сити - результаты

    Город Сток-он-Трент
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.stokecityfc.com/
    Стадион Британниа Стэдиум
    Тренер Майкл О'Нил
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Сток Сити 0:1 Миллуолл
    29 тур
    		21 февраля, вторник 22:45 Суонси 1:3 Сток Сити
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Блэкпул 1:0 Сток Сити
    32 тур
    		15 февраля, среда 22:45 Сток Сити 3:0 Хаддерсфилд Таун
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Сток Сити 0:0 Халл Сити
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Лутон Таун 1:0 Сток Сити
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Сток Сити 4:0 Рединг
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 3:1 Сток Сити
    26 тур
    		2 января, понедельник 18:00 Сток Сити 0:1 Престон
    25 тур
    		30 декабря, пятница 22:45 Сток Сити 0:1 Бернли
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Ротерхэм 2:2 Сток Сити
    23 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:2 Сток Сити
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 2:2 Кардифф
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:0 Сток Сити
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Сток Сити 2:0 Лутон Таун
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 1:2 Бирмингем Сити
    19 тур
    		2 ноября, среда 22:45 Уиган Атлетик 0:1 Сток Сити
    18 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Норвич Сити 3:1 Сток Сити
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Сток Сити 0:2 Ковентри
    16 тур
    		18 октября, вторник 22:00 Сток Сити 0:1 Ротерхэм
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Престон 0:2 Сток Сити
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Сток Сити 3:1 Шеффилд Юнайтед
    13 тур
    		5 октября, среда 21:45 Бернли 1:1 Сток Сити
    12 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Сток Сити 0:4 Уотфорд
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:0 Сток Сити
    10 тур
    		13 сентября, вторник 21:45 Халл Сити 0:3 Сток Сити
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 14:00 Рединг 2:1 Сток Сити
    7 тур
    		31 августа, среда 21:45 Сток Сити 1:1 Суонси
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Блэкберн 0:1 Сток Сити
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Сток Сити 0:1 Сандерленд
    4 тур
    		17 августа, среда 21:45 Сток Сити 2:2 Мидлсбро
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 3:1 Сток Сити
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Сток Сити 2:0 Блэкпул
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Миллуолл 2:0 Сток Сити
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