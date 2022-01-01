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Англия. Чемпионшип
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Сток Сити
Расписание
€ 88,65 млн
Сток Сити - расписание матчей
Сток-он-Трент
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Британния Стэдиум
Сайт:
http://www.stokecityfc.com/
Тренер:
Нарцис Пелах
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
07.11 | 15:30
Портсмут
- : -
Сток Сити
21.11 | 18:00
Сток Сити
- : -
Бирмингем Сити
25.11 | 23:00
Сток Сити
- : -
Миллуолл
28.11 | 18:00
Вест Хэм
- : -
Сток Сити
05.12 | 18:00
Сток Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
09.12 | 22:45
Линкольн
- : -
Сток Сити
12.12 | 15:30
Сток Сити
- : -
Вест Бромвич
19.12 | 18:00
Бернли
- : -
Сток Сити
26.12 | 18:00
Сток Сити
- : -
Рексхэм
29.12 | 22:45
Бристоль Сити
- : -
Сток Сити
01.01 | 18:00
Вест Бромвич
- : -
Сток Сити
16.01 | 15:30
Сток Сити
- : -
Дерби Каунти
22.01 | 23:00
Престон
- : -
Сток Сити
26.01 | 22:45
Сток Сити
- : -
Блэкберн
30.01 | 18:00
Сток Сити
- : -
Портсмут
06.02 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Сток Сити
13.02 | 18:00
Сток Сити
- : -
Уотфорд
16.02 | 22:45
Мидлсбро
- : -
Сток Сити
20.02 | 15:30
Шеффилд Юнайтед
- : -
Сток Сити
27.02 | 18:00
Сток Сити
- : -
Болтон
03.03 | 22:45
Сток Сити
- : -
Саутгемптон
06.03 | 18:00
Суонси
- : -
Сток Сити
13.03 | 18:00
Сток Сити
- : -
Вест Хэм
16.03 | 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Сток Сити
20.03 | 18:00
Рексхэм
- : -
Сток Сити
03.04 | 17:00
Сток Сити
- : -
Бернли
06.04 | 21:45
Сток Сити
- : -
Кардифф
10.04 | 17:00
Чарльтон
- : -
Сток Сити
17.04 | 17:00
Сток Сити
- : -
Вулверхэмптон
20.04 | 21:45
Норвич Сити
- : -
Сток Сити
24.04 | 17:00
Сток Сити
- : -
Линкольн
01.05 | 14:30
Миллуолл
- : -
Сток Сити
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