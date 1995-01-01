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    Сток Сити - расписание

    Город Сток-он-Трент
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.stokecityfc.com/
    Стадион Британниа Стэдиум
    Тренер Майкл О'Нил
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 18:00 Сандерленд Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		10 марта, пятница 23:00 Сток Сити Блэкберн
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		14 марта, вторник 23:00 Мидлсбро Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Сток Сити Норвич Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Ковентри Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Сток Сити Бристоль Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Бирмингем Сити Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Сток Сити Вест Бромвич
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		18 апреля, вторник 21:45 Сток Сити Уиган Атлетик
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Кардифф Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Сток Сити Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Уотфорд Сток Сити
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