Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|35 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Сандерленд
|Сток Сити
|38 тур
|18 марта, суббота
|18:00
|Сток Сити
|Норвич Сити
|40 тур
|7 апреля, пятница
|17:00
|Сток Сити
|Бристоль Сити
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Бирмингем Сити
|Сток Сити
|42 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Сток Сити
|Вест Бромвич
|43 тур
|18 апреля, вторник
|21:45
|Сток Сити
|Уиган Атлетик
|45 тур
|29 апреля, суббота
|17:00
|Сток Сити
|Куинз Парк Рейнджерс