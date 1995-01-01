Боян близок к переходу в «Монреаль Импакт»

несостоявшаяся замена Меськи
Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 28-летний испанец близок к переходу в «Монреаль Импакт». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.
- Кркич – воспитанник «Барселоны».
- За «Сток Сити» форвард выступает с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.
- Игрок сдавался в аренду «Майнцу» и «Алавесу».
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.