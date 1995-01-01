Боян близок к переходу в «Монреаль Импакт»

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 28-летний испанец близок к переходу в «Монреаль Импакт». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.