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    Боян близок к переходу в «Монреаль Импакт»

    Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 28-летний испанец близок к переходу в «Монреаль Импакт». Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии.

    • Кркич – воспитанник «Барселоны».
    • За «Сток Сити» форвард выступает с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.
    • Игрок сдавался в аренду «Майнцу» и «Алавесу».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1334

      Ашет Арбузян 5 минут назад

      несостоявшаяся замена Меськи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7768

      Cules2013 1 час назад

      чёт он сдал. понимаю, не потянул в Барсе, но так в середняках тоже что-то не заладилось(((

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