Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти проиграл «Арсеналу» и другие результаты 1/8 финала

Завершились заключительные три матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Брентфорд» в лондонском дерби разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.

«Астон Вилла» вылетела, минимально проиграв «Сток Сити».

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли в основное время вничью, а в серии пенальти победила команда Микеля Артеты.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

Брентфорд – Фулхэм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Форсс, 37; 2:0 – Бенрахма, 62; 3:0 – Бенрахма, 77.

Астон Вилла – Сток Сити – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Воукс, 26.

Ливерпуль – Арсенал – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:5

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