Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти проиграл «Арсеналу» и другие результаты 1/8 финала

Завершились заключительные три матча 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Брентфорд» в лондонском дерби разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.
«Астон Вилла» вылетела, минимально проиграв «Сток Сити».
«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли в основное время вничью, а в серии пенальти победила команда Микеля Артеты.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Брентфорд – Фулхэм – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Форсс, 37; 2:0 – Бенрахма, 62; 3:0 – Бенрахма, 77.
Астон Вилла – Сток Сити – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Воукс, 26.
Ливерпуль – Арсенал – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:5
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Источник: «Бомбардир»