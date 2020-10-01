Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти проиграл «Арсеналу» и другие результаты 1/8 финала

    Завершились заключительные три матча 1/8 финала Кубка английской лиги.

    «Брентфорд» в лондонском дерби разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.

    «Астон Вилла» вылетела, минимально проиграв «Сток Сити».

    «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли в основное время вничью, а в серии пенальти победила команда Микеля Артеты.

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Брентфорд – Фулхэм – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Форсс, 37; 2:0 – Бенрахма, 62; 3:0 – Бенрахма, 77.

    Астон Вилла – Сток Сити – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Воукс, 26.

    Ливерпуль – Арсенал – 0:0 (0:0), по пенальти – 4:5

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2020 23:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1242

      Marley Bob 1 час назад

      Последнее время у Ливерпуля совсем не ладятся пенальти..Адриан сегодня на высоте был и Жота очень прилично отыграл.а в добавленное уже время судья зажал пенальти в ворота Ливерпуля,явная игра рукой Милнера..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      21082014 1 час назад

      Составы у обеих команд были далеко не основные,особенно у Ливерпуля,что,конечно,сказалось на качестве игры.игрок матча,безусловно,Лено.втащил канониров,практически в одиночку,в четвертьфинал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +901

      elessar arnor > 21082014 55 минут назад

      кто матч не видел, в том числе и я, подумают, что что-то не то с Ливером

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79488
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru