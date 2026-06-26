Допуск сборной России U15 от ФИФА, драка Жиркова, 135-миллионный трансфер «Сити» и другие новости

ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15 – есть реакция Дюкова
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу
Жирков подрался в любительском матче – известно, как его накажут
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
«Зенит» нацелился на защитника с двумя матчами за сборную Бразилии и предложил его соотечественнику увеличение зарплаты в 2,5 раза
«Краснодар» готов отдать в аренду двух нападающих
«Манчестер Сити» согласовал трансфер за 135 миллионов
Германия проиграла Эквадору на ЧМ-2026, Кот-д'Ивуар победил Кюрасао – известны 15 из 32 участников плей-офф