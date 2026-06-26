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  • Допуск сборной России U15 от ФИФА, драка Жиркова, 135-миллионный трансфер «Сити» и другие новости

Допуск сборной России U15 от ФИФА, драка Жиркова, 135-миллионный трансфер «Сити» и другие новости

Сегодня, 02:02

ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15 – есть реакция Дюкова

«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде

Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу

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Источник: «Бомбардир»
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