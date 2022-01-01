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Англия. Чемпионшип
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Бернли
Новости
€ 152 млн
Бернли - новости команды
Бернли
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Тюрф Мур
Сайт:
http://www.burnleyfootballclub.com/
Тренер:
Майк Джексон
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Таблица
39-летний Варди нашел новый клуб
6 сентября
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«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
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14 августа
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«Тоттенхэм» бесплатно подписал экс-вратаря «Манчестер Юнайтед»
24 июня
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
24 мая
1
«Бернли» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.43
23 мая
АПЛ. «Арсенал» с трудом победил вылетевший «Бернли» (1:0) и приблизился к титулу
18 мая
2
Трансляция
«Арсенал» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026
18 мая
«Арсенал» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.40
17 мая
Трансляция
«Бернли» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Бернли» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.57
9 мая
Трансляция
«Лидс» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Лидс» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 апреля
Еще одна команда досрочно вылетела из АПЛ
23 апреля
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
22 апреля
1
Трансляция
«Бернли» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
22 апреля
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Бернли» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
11 апреля
«Фулхэм» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.94
21 марта
6-кратный чемпион АПЛ закончил карьеру в сборной Англии
10 марта
Трансляция
«Эвертон» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026
3 марта
«Бернли» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте
21 февраля
Трансляция
«Челси» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
«Челси» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
20 февраля
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и другие результаты
12 февраля
Трансляция
«Сандерленд» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2026
2 февраля
«Сандерленд» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 2 февраля с коэффициентом 1.95
1 февраля
Трансляция
«Бернли» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2026
24 января
«Бернли» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.8
23 января
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