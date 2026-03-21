21 марта 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии. В Западном Лондоне «Фулхэм» примет одного из главных аутсайдеров сезона – «Бернли».
«Фулхэм»
«Дачники» банально доигрывают сезон, не особо заморачиваясь на турнирные расклады: команде португальского менеджера Марку Силвы не особо «светят» еврокубки, но и не грозит борьба за выживание. Соответственно «Фулхэм» может по традиции бегать в свое удовольствие, пытаясь порадовать местную публику.
Последние три игры:
- Ноттингем Форест – Фулхэм 0:0
- Фулхэм – Саутгемптон 0:1 (Кубок Англии)
- Фулхэм – Вест Хэм 0:1
«Бернли»
В последних турах «кларетовые» смогли зацепиться за «ничейку» в играх с «Борнмутом» и «Челси», но это не особо улучшает положение дел для менеджера Скотта Паркера. В активе «Бернли» всего лишь 20 очков и только математические шансы на сохранение места в АПЛ (по игре, пожалуй, нет).
Последние три игры:
- Бернли – Борнмут 0:0
- Эвертон – Бернли 2:0
- Бернли – Брентфорд 3:4
Очные встречи
- Бернли – Фулхэм 2:3
- Бернли – Фулхэм 2:2
- Фулхэм – Бернли 0:2
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Бернли»
«Дачники» давненько не радовали своих фанов, успев вылететь и из Кубка Англии. Несмотря на то, что сезон для «Фулхэма» завершается на «минималках», грохнуть «Бернли» – это почти дело чести. В конце концов речь идет о едва ли не самой слабой команде в Премьер-лиге прямо сейчас. Плюс «кларетовых» возглавляет бывший наставник «Фулхэма» Скотт Паркер.
Прогноз: победа «Фулхэма» с форой -1, кеф – 1,94. Прогноз на счет – 3:1.