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  • «Бернли» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Бернли» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 20:50
Бернли
22.04.2026, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
5' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
12
Флорентину
ОП
31
Майк Трезор
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-3-1-2
39
Дубравка
3
Хартман
6
Хамфрис
18
Экдаль
2
Уокер
3
Эстеве
30
Уорд-Проус
29
Лорент
9
Флемминг
17
Чауна
19
Энтони
3-1-3-3
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
21
Айт Нури
27
Нуньес
33
О'Райли
10
Шерки
20
Силва
9
Холанд
42
Семеньо
11
Доку
6
Хамфрис
12
Флорентину
12
Флорентину
6
Хамфрис
19
Энтони
31
Трезор
31
Трезор
19
Энтони
29
Лорент
10
Эдвардс
10
Эдвардс
29
Лорент
17
Чауна
9
Фостер
9
Фостер
17
Чауна
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
21
Айт Нури
6
Гонсалес
6
Гонсалес
21
Айт Нури
42
Семеньо
22
Савиньо
22
Савиньо
42
Семеньо
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
Точно не сыграют
Зеки Амдуни
ЦФ
Луис Байер
ЦЗ
Джош Каллен
ЦП
Аннибал Меджбри
АП
Коннор Робертс
ПЗ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Родри
ОП
Рубен Диаш
ЦЗ
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
9
28
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
356
689
Сейвы
8
1
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
10
Удары из пределов штрафной
6
19
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.63
3.36
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Манчестера Сити», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Сити»

«Бернли» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бернли
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