22.04.2026, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бернли
Бернли
4-3-1-2
39
Дубравка
3
Хартман
6
Хамфрис
18
Экдаль
2
Уокер
3
Эстеве
30
Уорд-Проус
29
Лорент
9
Флемминг
17
Чауна
19
Энтони
3-1-3-3
1
Доннарумма
45
Хусанов
6
Гехи
21
Айт Нури
27
Нуньес
33
О'Райли
10
Шерки
20
Силва
9
Холанд
42
Семеньо
11
Доку
6
Хамфрис
12
Флорентину
12
Флорентину
6
Хамфрис
19
Энтони
31
Трезор
31
Трезор
19
Энтони
29
Лорент
10
Эдвардс
10
Эдвардс
29
Лорент
17
Чауна
9
Фостер
9
Фостер
17
Чауна
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
21
Айт Нури
6
Гонсалес
6
Гонсалес
21
Айт Нури
42
Семеньо
22
Савиньо
22
Савиньо
42
Семеньо
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
Точно не сыграют
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
9
28
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
356
689
Сейвы
8
1
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
10
Удары из пределов штрафной
6
19
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.63
3.36
xGP (предотвращенные голы)
0.51
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Манчестера Сити», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»