03.03.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
5
Гуйе
37
Гарнер
22
Дьюсбери-Холл
13
Ндиайе
7
Макнил
9
Бету
4-2-1-1-2
1
Дубравка
2
Уокер
4
Уорролл
12
Хамфрис
23
Пирес
16
Флорентину
8
Угочукву
5
Эстеве
10
Меджбри
11
Энтони
9
Фостер
32
Брэнтуэйт
5
Кин
5
Кин
32
Брэнтуэйт
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
7
Макнил
19
Джордж
19
Джордж
7
Макнил
13
Ндиайе
20
Диблинг
20
Диблинг
13
Ндиайе
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
16
Флорентину
20
Уорд-Проус
20
Уорд-Проус
16
Флорентину
10
Меджбри
29
Лорент
29
Лорент
10
Меджбри
4
Уорролл
17
Чауна
17
Чауна
4
Уорролл
8
Угочукву
35
Барнс
35
Барнс
8
Угочукву
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
12
Марк Траверс
ВР
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Макс Вайсс
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
52
Kian McMahon-Brown
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Остались в запасе
13
Макс Вайсс
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
52
Kian McMahon-Brown
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Скотт Паркер
Эвертон
Точно не сыграют
Бернли
Точно не сыграют
Зеки Амдуни
ЦФ
Луис Байер
ЦЗ
Армандо Броя
ЦФ
Джош Каллен
ЦП
Коннор Робертс
ПЗ
Майк Трезор
АП
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Под вопросом
Статистика матча Эвертон - Бернли
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
581
476
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Бернли», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Бернли»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»